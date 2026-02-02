Iranski ministar vanjskih poslova: Teheran spreman za diplomatske pregovore

- Spremni smo za diplomatiju, ali i diplomatija ima svoje principe. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti rezultate - rekao je ministar Abas Aragči tokom posjete svetištu ajatolaha Homeinija, arhitekte iranske revolucije 1979. godine.

Iran je spreman za diplomatske pregovore, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova te zemlje, dok napetosti između Teherana i Vašingtona i dalje rastu.

- Iranski neprijatelji, koji nisu uspjeli postići svoje ciljeve, bilo kroz prošlogodišnji 12-dnevni rat ili nedavne proteste, sada su se okrenuli diplomatiji. Iste te stranke danas govore o diplomatiji, iako je Iran uvijek bio spreman za ovu opciju, pod uslovom da postoji međusobno poštovanje i uvažavanje interesa - dodao je.

U junu 2025. godine, Izrael je uz podršku Vašingtona pokrenuo je 12-dnevni napad na Iran, koji je ciljao vojne i nuklearne lokacije, kao i civilnu infrastrukturu, a ubio je brojne visoke komandante i naučnike. Iran je odgovorio napadom na izraelske vojne i obavještajne objekte raketama i dronovima prije nego što je SAD objavio prekid vatre.

Aragčijeve izjave uslijedile su usred pojačanih tenzija između Irana i SAD-a, a američka vojna flota se navodno kreće prema regiji, kako je najavio predsjednik Donald Tramp.

Posljednjih dana došlo je do intenzivne diplomatske aktivnosti, a nekoliko zemalja u regiji, uključujući Tursku, interveniralo je napore kako bi ublažili tenzije između Irana i SAD-a.