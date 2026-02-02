Ukrajina saopštila da su stanovnici više regija ostali bez struje nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu

Ukrajina je u ponedjeljak saopštila da su potrošači u više regija ostali bez struje nakon noćnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Ukrenergo, operater elektroenergetske mreže u zemlji, saopštio je na Telegramu da su napadi na energetsku infrastrukturu prekinuli snabdijevanje strujom u Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Pad temperatura

U saopštenju se navodi da su napori za obnovu u toku gdje god to trenutno dozvoljava sigurnosna situacija, a potrošnja energije se povećava zbog značajnog pada temperature širom Ukrajine, kao i zbog manjeg obima restriktivnih mjera primijenjenih u nekim regijama.

- Zbog teških vremenskih uslova, 162 naselja u tri regije, odnosno Odesi, Mikolajevu i Kirovograd, bila su potpuno ili djelimično bez struje ujutro - navodi se u saopštenju, dodajući da timovi za popravku rade na obnovi oštećenih dalekovoda.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je tokom proteklog dana bilo novih ruskih napada na energetska postrojenja u zajednicama na prvoj liniji fronta i u graničnim zajednicama.

Rekao je da nakon koordinacijskog poziva o situaciji u Ukrajini nije bilo ciljanih udara Rusije na energetsku infrastrukturu, ali je rekao da se ruska vojska fokusirala na napade na logistiku, prvenstveno željezničku infrastrukturu.

- Konkretno, bilo je udara u regiji Dnjepar i u Zaporožju, ali su posebno ciljali željezničke objekte - rekao je.

Dodao je da su, zaključno s ponedjeljkom, energetski radnici i ekipe za popravke u potpunosti vratili energetski sistem u stanje prije tehničkog kvara koji su ukrajinske vlasti proglasile u subotu. Ali, dodao je, svi izazovi ostaju ozbiljni s obzirom na utjecaj napada i hladnog vremena.

U međuvremenu, ukrajinska ratna avijacija tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 157 od 171 drona koje je Rusija lansirala tokom noći. Navedeno je da je lansirana i balistička raketa.

Trampova molba

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da je lično zamolio svog ruskog kolegu Vladimira Putina da ne puca na Kijev i razne ukrajinske gradove usred ekstremno hladnog vremena tokom sedmice.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Tramp zatražio od Putina da zaustavi udare u Ukrajini do 1. februara, ali je odbio reći da li se ruski predsjednik složio sa zahtjevom.

Odvojeno, ukrajinski privatni dobavljač energije DTEK izvijestio je o napadu na svoje preduzeće za ugalj u Dnjepropetrovskoj oblasti po drugi put od nedjelje, pri čemu su oštećene administrativne zgrade.

Dan ranije, kompanija je saopštila da je u napadu na autobus sa ruda