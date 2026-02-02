NOVI UDARI

Ukrajina saopštila da su stanovnici više regija ostali bez struje nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu

Zelenski kazao da su novi ruski napadi usmjereni na energetska postrojenja na prvoj liniji fronta i u pograničnim zajednicama tokom proteklog dana

Anadolija

2.2.2026

Ukrajina je u ponedjeljak saopštila da su potrošači u više regija ostali bez struje nakon noćnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Ukrenergo, operater elektroenergetske mreže u zemlji, saopštio je na Telegramu da su napadi na energetsku infrastrukturu prekinuli snabdijevanje strujom u Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Pad temperatura

U saopštenju se navodi da su napori za obnovu u toku gdje god to trenutno dozvoljava sigurnosna situacija, a potrošnja energije se povećava zbog značajnog pada temperature širom Ukrajine, kao i zbog manjeg obima restriktivnih mjera primijenjenih u nekim regijama.

- Zbog teških vremenskih uslova, 162 naselja u tri regije, odnosno Odesi, Mikolajevu i Kirovograd, bila su potpuno ili djelimično bez struje ujutro - navodi se u saopštenju, dodajući da timovi za popravku rade na obnovi oštećenih dalekovoda.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je tokom proteklog dana bilo novih ruskih napada na energetska postrojenja u zajednicama na prvoj liniji fronta i u graničnim zajednicama.

Rekao je da nakon koordinacijskog poziva o situaciji u Ukrajini nije bilo ciljanih udara Rusije na energetsku infrastrukturu, ali je rekao da se ruska vojska fokusirala na napade na logistiku, prvenstveno željezničku infrastrukturu.

- Konkretno, bilo je udara u regiji Dnjepar i u Zaporožju, ali su posebno ciljali željezničke objekte - rekao je.

Dodao je da su, zaključno s ponedjeljkom, energetski radnici i ekipe za popravke u potpunosti vratili energetski sistem u stanje prije tehničkog kvara koji su ukrajinske vlasti proglasile u subotu. Ali, dodao je, svi izazovi ostaju ozbiljni s obzirom na utjecaj napada i hladnog vremena.

U međuvremenu, ukrajinska ratna avijacija tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 157 od 171 drona koje je Rusija lansirala tokom noći. Navedeno je da je lansirana i balistička raketa.

Trampova molba

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da je lično zamolio svog ruskog kolegu Vladimira Putina da ne puca na Kijev i razne ukrajinske gradove usred ekstremno hladnog vremena tokom sedmice.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Tramp zatražio od Putina da zaustavi udare u Ukrajini do 1. februara, ali je odbio reći da li se ruski predsjednik složio sa zahtjevom.

Odvojeno, ukrajinski privatni dobavljač energije DTEK izvijestio je o napadu na svoje preduzeće za ugalj u Dnjepropetrovskoj oblasti po drugi put od nedjelje, pri čemu su oštećene administrativne zgrade.

Dan ranije, kompanija je saopštila da je u napadu na autobus sa ruda

# RUSIJA
# UKRAJINA
