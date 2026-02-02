SAD i Izrael održali zajedničke pomorske vježbe u Crvenom moru

Sjedinjene Američke Države i Izrael su u ponedjeljak saopštili da su izveli zajedničke pomorske vježbe u Crvenom moru, opisujući manevar kao rutinski.

Vježbe, koje su se održale u nedjelju, održavaju se u kontekstu pojačanih tenzija između Vašingtona i Irana.

U manevru je učestvovao američki razarač s navođenim raketama Delbert D Black, koji je kasnije otputovao u izraelski lučki grad Eilat. Izraelska vojska je saopštila da raspoređivanje naglašava "blisku saradnju između dvije mornarice i odgovarajućih vojski".

Sa izraelske strane, u vježbama je učestvovala korveta INS Eilat.

Delbert D Black, koji je u međuvremenu napustio izraelsku luku, opremljen je za zračnu, pomorsku i podmorničku odbranu, kao i za precizne napade na kopnene ciljeve.

Tenzije između SAD-a i Irana porasle su posljednjih sedmica. Američki predsjednik Donald Tramp je više puta prijetio iranskom rukovodstvu vojnim napadima, dijelom zbog brutalnog državnog obračuna s demonstrantima tokom nedavnih masovnih protesta, u kojima su, kako se kaže, ubijene hiljade, ako ne i desetine hiljada ljudi.