Rusija poslala Americi prijedloge za obnovu odnosa

Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je Sjedinjenim Američkim Državama poslalo prijedloge za uklanjanje "ozbiljnih prepreka" koje stoje na putu potpunoj normalizaciji odnosa, prenosi Ukrainska Pravda.

Na upit medija pred konferenciju za novinare ministra Sergeja Lavrova, ministarstvo je navelo:

- Ruska strana smatra važnim da se pređe na zaista ključna pitanja, uključujući obnovu direktnog zračnog saobraćaja i povrat našeg zaplijenjenog diplomatskog vlasništva. Amerikancima su poslani prijedlozi za uklanjanje tih ozbiljnih prepreka koje stoje na putu potpunoj obnovi odnosa između Moskve i Vašingtona.

Šta Rusija nudi?

Ministarstvo je dodalo da će se, ako Sjedinjene Države pristanu na obnovu odnosa, "Amerikancima otvoriti vrlo obećavajući i, prije svega, za njih korisni horizonti suradnje s nama". Područja suradnje uključivala bi ugljikovodike, ključne minerale i rijetke zemne elemente, suradnju na Arktiku, umjetnu inteligenciju i svemir.

- Pozdravili bismo uspjeh rusko-američke normalizacije, naravno, pod uvjetom da se proces razvija na ravnopravnoj osnovi i uz uzajamno poštovanje - dodalo je ministarstvo.

Pozadina

Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov izjavio je 25. januara da se odnosi između Rusije i SAD-a "vraćaju u normalu" te da Moskva i Vašington redovno razgovaraju o spornim pitanjima u odnosima. Prošle godine Bloomberg je izvijestio da je SAD predložio oživljavanje Vijeća NATO-Rusija u sklopu napora za rješavanje rata u Ukrajini. Tim američkog predsjednika Donalda Trampa također je izrazio želju za ponovnim uspostavljanjem odnosa s Rusijom.