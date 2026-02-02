Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NJEMAČKI KANCELAR

Merc poručio da se Evropa treba osamostaliti: "Nostalgija više ne vodi naprijed, transatlantski odnosi su se promijenili"

Nostalgija i prisjećanje na prošla dobra vremena ne pomažu nam da idemo naprijed, poručio je

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

2.2.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) održao je govor u sjedištu Deutsche Boerse Gruppe, kompanije koja upravlja Frankfurtskom berzom, a njegove poruke mogle bi dugo odjekivati širom Evrope. Govoreći o odnosima Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, Merc je pozvao evropske države da se postepeno oslobode prevelike zavisnosti od svog tradicionalnog saveznika.

- Moramo postati suvereniji i nezavisniji, posebno kada je riječ o tehnologiji. I da, ovo se odnosi i na Sjedinjene Američke Države - rekao je Merc.

Izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da bi Sjedinjene Američke Države mogle anektirati Grenland, autonomnu teritoriju evropskog saveznika u NATO-u Danske, ozbiljno su uzdrmale evropske lidere.

- Transatlantski odnosi su se promijenili i niko u ovoj prostoriji to ne kaže s većim žaljenjem od mene. Ali nostalgija i prisjećanje na prošla dobra vremena ne pomažu nam da idemo naprijed - poručio je njemački kancelar.

Merc je naglasio i da akteri na globalnoj političkoj sceni moraju biti svjesni da Evropa ima kapacitet i volju da reaguje ukoliko se ne poštuju međunarodni sporazumi.

- Svuda oko nas, dame i gospodo, postoje države u nastajanju, pretežno demokratske, s tržištima u ekspanziji, koje otvoreno traže ono što mi Evropljani možemo ponuditi: partnerstva zasnovana na međusobnom uvažavanju i poštovanju, te na vladavini pravila i pouzdanosti. To nam pokazuje put kojim trebamo ići – ka suverenoj, slobodnoj, mirnoj i ekonomski prosperitetnoj Evropi u novom svjetskom poretku - zaključio je Merc.

# EVROPA
# FRIEDRICH MERZ
# EU
# NJEMAČKA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.