Tinejdžer satima plivao kako bi spasio majku, brata i sestru

U Australiji je 13-godišnji dječak plivao satima kako bi spasio svoju majku, brata i sestru, koje je more odnijelo od obale.

Prema podacima policije, porodica je u petak, 30. januara, u zaljevu Geographe na jugu australske države Western Australia, uživala u vožnji na dasci za veslanje i napuhanim kajacima, kada ih je snažan vjetar odnio daleko od obale.

Tinejdžer se pokušao vratiti, ali je njegov kajak počeo propuštati vodu, zbog čega je morao preplivati dvije nautičke milje, odnosno oko četiri kilometra, kako bi stigao do obale.

- Hrabrost, snaga i odlučnost ove porodice, posebno mladića koji je preplivao četiri kilometra kako bi alarmirao druge, bile su izvanredne - saopćili su iz volonterske organizacije za spašavanje iz vode Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group.

Pol Bresland iz iste organizacije opisao je tinejdžerov napor kao gotovo natprirodan.

- Kazao je da je prva dva sata plivao s prslukom za spašavanje. Hrabri mladić je shvatio da s prslukom neće stići do obale, pa ga je odbacio i sljedeća dva sata plivao bez prsluka - ispričao je Bresland.

Tinejdžer je nadležne alarmirao u 18 sati po lokalnom vremenu, a spasitelji su u 20:30 sati pronašli njegovu 47-godišnju majku, 12-godišnjeg brata i osmogodišnju sestru. Bili su udaljeni 14 kilometara od obale, a za njihovo spašavanje korišten je helikopter, prenosi BBC.