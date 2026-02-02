Pit Hegset: Ne možemo komandovati samo nebom, Amerika se mora fokusirati na kontrolu svemira

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne smiju biti ograničene samo na komandovanje nebom, već se moraju fokusirati i na kontrolu svemira kako bi osigurale pobjedu u budućim sukobima.

- U ovoj eri ratovanja, ne možemo samo komandovati nebom i morima ili hemisferom, moramo dominirati u svemiru - rekao je Hegset obraćajući se liderima i radnicima kompanije Blue Origin na Floridi.

Hegset je naglasio da svemir predstavlja "vrhunsku visinu" i ohrabrio je zaposlene u Blue Originu "da ostvaruju pobjede i preuzimaju rizike".

- Kompanije poput Blue Origina su ključne za postizanje dominacije u svemiru - istakao je Hegset.

Administrator NASA-e Džared Ajzakman ranije je izjavio da je razgovarao s kompanijama kao što su Blue Origin i SpaceX o planovima za ubrzanje rada američkog svemirskog programa koji predviđa slijetanje astronauta na Mjesec.