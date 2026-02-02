ŠEF PENTAGONA

Pit Hegset: Ne možemo komandovati samo nebom, Amerika se mora fokusirati na kontrolu svemira

U ovoj eri ratovanja, ne možemo samo komandovati nebom i morima ili hemisferom, moramo dominirati u svemiru, rekao je

AP

M. Až.

2.2.2026

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne smiju biti ograničene samo na komandovanje nebom, već se moraju fokusirati i na kontrolu svemira kako bi osigurale pobjedu u budućim sukobima.

- U ovoj eri ratovanja, ne možemo samo komandovati nebom i morima ili hemisferom, moramo dominirati u svemiru - rekao je Hegset obraćajući se liderima i radnicima kompanije Blue Origin na Floridi.

Hegset je naglasio da svemir predstavlja "vrhunsku visinu" i ohrabrio je zaposlene u Blue Originu "da ostvaruju pobjede i preuzimaju rizike".

- Kompanije poput Blue Origina su ključne za postizanje dominacije u svemiru - istakao je Hegset.

Administrator NASA-e Džared Ajzakman ranije je izjavio da je razgovarao s kompanijama kao što su Blue Origin i SpaceX o planovima za ubrzanje rada američkog svemirskog programa koji predviđa slijetanje astronauta na Mjesec.

# NASA
# SAD
# PETE HEGSETH
