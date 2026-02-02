PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Putin je pristao da pauzira napade na Ukrajinu na sedmicu dana

Ruski predsjednik pristao je da neće pucati u periodu od jedne sedmice, kazao je

Donald Tramp. AP

Anadolija

2.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao zaustaviti napade na Ukrajinu na jednu sedmicu nakon što je izrazio zabrinutost zbog ekstremno hladnog vremena koje pogađa tu zemlju.

U razgovoru s novinarima u Bijeloj kući, Tramp je rekao da je direktno kontaktirao Putina kako bi zatražio privremenu pauzu u raketnim napadima, posebno usmjerenim na velike gradove.

- Nazvao sam predsjednika Putina - rekao je, napominjući da Rusija ima isti hladni val koji je SAD nedavno proživio, ali je naglasio da je Ukrajina mnogo hladnija od njih.

- Imaju ogroman hladni val - rekao je, dodajući da je pitao Putina da ne puca u periodu od jedne sedmice, da nijedan projektil ne ide na Kijev ili bilo koji drugi grad. Dodao je da je Putin pristao da to učini.

- To je nešto - dodao je.

Nakon Trampovih komentara, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Tramp zatražio od Putina da zaustavi napade na Ukrajinu, ali je odbio reći da li se ruski predsjednik složio sa zahtjevom.

