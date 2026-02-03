Pad dionica Tesle nakon objave Epstinovih dokumenata: Pobijene Maskove tvrdnje

Dionice Tesle su početkom sedmice pale nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo milione dokumenata iz istrage o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), među kojima je i prepiska koja pobija ranije tvrdnje Ilona Maska (Elon Musk).

U razmijenjenim porukama, koje datiraju godinama nakon što je Epstin 2008. godine osuđen za seksualne zločine nad maloljetnicama, Mask se raspitivao o "dobrom vremenu za posjetu" Epstinovom zloglasnom karipskom otoku, te pitao ima li "planiranih zabava". Ovi navodi su u direktnoj suprotnosti s Maskovim ranijim tvrdnjama da je "odbio" Epstinov poziv da posjeti otok.

Berza reagirala

Reakcija berze bila je trenutna. Vrijednost dionica Tesle pala je za više od 3,5 posto u ranom trgovanju u ponedjeljak, spustivši se na oko 426 dolara s prošlosedmičnih 450 dolara. Čini se da su otkrića o Maskovoj povezanosti s Epstinom prevelik teret čak i za njegove najvjernije pristalice.

Uprkos PR krizi, Tesla bilježi oporavak prodaje u Evropi. Registracije novih vozila u januaru ove godine drastično su porasle u odnosu na januar 2025. godine, 70 posto u Španiji i 75 posto u Italiji.

Međutim, analitičari upozoravaju na "zapanjujuće obrnut odnos" između performansi kompanije i cijene dionica. Dok je tržišni udio Tesle u Evropi prošle godine padao zbog razočarenja kupaca Maskovim političkim stavovima, vrijednost kompanije je rasla (dionice su porasle za gotovo 38 posto u posljednjih šest mjeseci).

Konkurencija iz Kine

Osim skandala, Tesla se suočava i sa žestokom konkurencijom iz Kine. Iako su Ford i Xiaomi demantovali glasine o saradnji, pritisak kineskih proizvođača poput BYD-a je ogroman.

Kao odgovor na izazove, Mask je najavio radikalne promjene. Tokom prošlosedmičnog izvještaja o zaradi, otkrio je da će modeli S i X biti ukinuti, a fabrika u Fremontu (Kalifornija) bit će preuređena u postrojenje za proizvodnju robota.

Mask je pokušao umanjiti štetu nazivajući nove dokumente "lažnim vijestima" i tvrdeći da su mailovi "pogrešno shvaćeni".

Međutim, njegova otuđena kćerka, Vivian Vilson (Wilson), potvrdila je autentičnost dokumenata. U objavi na društvenoj mreži Threads napisala je: "Bili smo na St. Bartsu u vrijeme navedeno u e-mailovima, stoga vjerujem da su autentični."