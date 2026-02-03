Pronađene četiri obezglavljene žene, uhapšen jedan muškarac

Duž granice Haitija i Dominikanske Republike pronađena su četiri tijela obezglavljenih žena, saopćila je tamošnja policija.

Glasnogovornik policije Diego Pesqueira rekao je da su žrtve Haićanke i da su pronađene duž južnog dijela granice.

On je naveo da dominikanske vlasti istražuju samo jednu od četiri smrti jer je samo jedno tijelo pronađeno na dominikanskoj strani, javlja AP.

Istakao je da istražitelji vjeruju da su žene ubijene, a zatim bačene u rijeku koja je odnijela tijela i ostavila ih tamo gdje su kasnije pronađena.

Takođe je kazao da su dominikanske vlasti privele jednog muškarca koji je negirao umiješanost u ubistva, a koji je kasnije predat Nacionalnoj policiji Haitija.