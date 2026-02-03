OBRAT U AMERICI

Bil i Hilari Klinton mijenjaju stav: Pristali svjedočiti u istrazi o Epsteinu

Njihovo svjedočenje bilo bi nezapamćen trenutak

Bil i Hilari Klinton. AP

Dž. R.

3.2.2026

U okviru istrage o osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i njegova supruga Hilari Klinton (Hillary Clinton) pristali su svjedočiti pred Odborom za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma .

Iako su mjesecima tvrdili da se neće povinovati sudskim pozivima predstavnika Džejmsa R. Komera (James R. Comer) iz Kentakija, republikanskog predsjedavajućeg ovog Odbora, opisivajući ih kao nevažeće i pravno neprovedive, na koncu su ipak promijenili mišljenje.

Dio zavjere

Ranije su, između ostalog, optužili Komera da je dio zavjere da ih se proglase političkim protivnicima predsjednika Donalda Trampa i obećali su da će se boriti protiv njega po tom pitanju koliko god bude potrebno.

Ipak, nakon što su se neki demokrati u panelu pridružili republikancima u glasanju kako bi preporučili podizanje optužnice za krivično djelo nepoštivanja suda, što je bio izvanredan prvi korak u njihovom upućivanju Ministarstvu pravde na krivično gonjenje, Klintonovi su na kraju pristali da u potpunosti ispune zahtjeve Komera.

- Pregovarali su u dobroj namjeri. Vi niste. Rekli su vam pod zakletvom šta znaju, ali vas nije briga. Ali bivši predsjednik i bivša državna sekretarka će biti tamo - naveo je dio Klintonovog tima Angel Urena.

U e-mailu poslanom Komeru u ponedjeljak navečer, advokati Klintonovih rekli su da će se njihovi klijenti pojaviti na saslušanjima u terminima koji se međusobno dogovore i zatražili su da Predstavnički dom ne glasa o nepoštivanju suda, što je bilo zakazano za srijedu.

Nezapamćen trenutak

Svjedočenje Klintona u istrazi Epstina bilo bi gotovo nezapamćeno. Nijedan bivši predsjednik nije se pojavio pred Kongresom od 1983. godine, kada je predsjednik Gerald R. Ford to učinio kako bi razgovarao o proslavi dvjestogodišnjice donošenja Ustava 1987. godine.

Kada je Tramp 2022. godine dobio sudski poziv od odabranog odbora koji je istraživao napad na Capitol 6. januara 2021. godine, nakon što je napustio funkciju, tužio je Odbor kako bi pokušao da to blokira. Odbor je na kraju povukao sudski poziv.

Klinton je poznavao Epstina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, ali je rekao da nikada nije posjetio Epstinovo privatno ostrvo i da je prekinuo kontakt s njim prije dvije decenije. Prema evidenciji letova, Klinton je imao četiri međunarodna putovanja Epstinovim privatnim avionom 2002. i 2003. godine.

