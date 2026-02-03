Bil i Hilari Klinton mijenjaju stav: Pristali svjedočiti u istrazi o Epsteinu

U okviru istrage o osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) i njegova supruga Hilari Klinton (Hillary Clinton) pristali su svjedočiti pred Odborom za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma .

Iako su mjesecima tvrdili da se neće povinovati sudskim pozivima predstavnika Džejmsa R. Komera (James R. Comer) iz Kentakija, republikanskog predsjedavajućeg ovog Odbora, opisivajući ih kao nevažeće i pravno neprovedive, na koncu su ipak promijenili mišljenje.

Dio zavjere

Ranije su, između ostalog, optužili Komera da je dio zavjere da ih se proglase političkim protivnicima predsjednika Donalda Trampa i obećali su da će se boriti protiv njega po tom pitanju koliko god bude potrebno.

Ipak, nakon što su se neki demokrati u panelu pridružili republikancima u glasanju kako bi preporučili podizanje optužnice za krivično djelo nepoštivanja suda, što je bio izvanredan prvi korak u njihovom upućivanju Ministarstvu pravde na krivično gonjenje, Klintonovi su na kraju pristali da u potpunosti ispune zahtjeve Komera.

- Pregovarali su u dobroj namjeri. Vi niste. Rekli su vam pod zakletvom šta znaju, ali vas nije briga. Ali bivši predsjednik i bivša državna sekretarka će biti tamo - naveo je dio Klintonovog tima Angel Urena.

U e-mailu poslanom Komeru u ponedjeljak navečer, advokati Klintonovih rekli su da će se njihovi klijenti pojaviti na saslušanjima u terminima koji se međusobno dogovore i zatražili su da Predstavnički dom ne glasa o nepoštivanju suda, što je bilo zakazano za srijedu.