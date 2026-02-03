Francuska: Po prvi put izdati nalozi za privođenje dvije osobe zbog saučesništva u genocidu u Gazi

Francuski pravosudni organi su, prema navodima pravnog izvora, u ponedjeljak izdali naloge za privođenje dvojice francusko-izraelskih državljana, koje se sumnjiči za saučesništvo u genocidu zbog navodnih pokušaja da onemoguće dopremu humanitarne pomoći u Gazu.

Advokati nevladinih organizacija koje su još prošle godine podnijele krivičnu prijavu ističu da je ovo presedan, jer se prvi put razmatra da blokiranje humanitarne pomoći može predstavljati oblik saučesništva u genocidu.

Javno poticanje na genocid

Nalozi su izdati u julu prošle godine protiv Nili Kupfer-Naouri iz grupe Israel is Forever i Rachel Touitou iz grupe Tsav 9, čiji su aktivisti pokušavali blokirati konvoje pomoći za Gazu, rekao je izvor blizak istrazi za AFP, nakon izvještaja francuskih medija.

Nalozi pozivaju njih dvije da se pojave pred istražnim sudijom, ali ne i na njihovo pritvaranje.

Dvije aktivistkinje se terete da su pokušavale spriječiti ulazak kamiona s pomoći u Gazu između januara i novembra 2024. godine, kao i u maju 2025. godine, na graničnim prijelazima Nitzana i Kerem Shalom. Njih dvije se također sumnjiče za "javno poticanje na genocid", jer su pozivale na sprječavanje dostave pomoći Gazi, rekao je izvor.

Olivier Pardo, advokat Kupfer-Naouri, rekao je da su njene "pacifističke" aktivnosti imale za cilj osudu "otimanja" humanitarne pomoći od palestinske grupe Hamas, koja je 7. oktobra 2023. godine izvela napad na jug Izraela, čime je započeo rat u Gazi, a tokom kojeg su militanti oteli stotine ljudi.

Na društvenim mrežama, Touitou (34) je napisala: "Ako je mirno demonstriranje s izraelskom zastavom protiv terorističke organizacije koja prisvaja humanitarnu pomoć, preusmjerava je i preprodaje po astronomskim cijenama stanovnicima Gaze zločin – onda nema potrebe gledati prema mulama, Francuska je Iran!"

Očekuje se još naloga

U intervjuu za portal The News, Kupfer-Naouri (50) je francusku istragu nazvala "antisemitskim ludilom".

Pardo je rekao da se Kupfer-Naouri nalazi u Izraelu, ali da je spremna razgovarati s francuskim istražiteljima.

Drugi izvor blizak istrazi rekao je da bi nalozi mogli biti izdati i za još oko deset osoba.

Krivične prijave su prošle godine podnijeli Palestinski centar za ljudska prava te organizacije Al-Haq i Al-Mezan. Clémence Bectarte, advokatica ovih organizacija, rekla je da je riječ o prvoj istrazi ove vrste u oblasti genocidnog prava.

U Francuskoj su podnesene i druge krivične prijave za ratne zločine, uključujući one koje se odnose na smrt francusko-palestinske djece u izraelskom napadu u Gazi, kao i protiv dvojice francusko-izraelskih vojnika koji su učestvovali u operacijama na toj teritoriji.

Jedna prijava odnosi se i na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine.