Predsjednik Irana traži pravedne i ravnopravne pregovore sa SAD

Masud Pežeskijan (Masoud Pezeshkian) je u utorak izjavio da je naložio ministru vanjskih poslova Irana da vodi ravnopravne i pravedne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ova poruka iz Teherana prvi put jasno ukazuje na spremnost za razgovore, uprkos tome što su tenzije s Vašingtonom i dalje visoke nakon krvavog obračuna s masovnim protestima prošlog mjeseca.

Kriza izmakla kontroli

Ova najava predstavlja veliki zaokret za reformističkog predsjednika Masuda Pežeskijana, koji je sedmicama unazad upozoravao Irance da je kriza u zemlji izmakla njegovoj kontroli. Istovremeno, to je i signal da je predsjednik dobio podršku vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei) za razgovore koje je ranije odbacivao.

Ostaje da se vidi mogu li Iran i SAD uopće postići dogovor, posebno jer je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sada uvrstio iranski nuklearni program na listu zahtjeva prema Teheranu uoči bilo kakvih pregovora. Tramp je naredio bombardiranje tri iranske nuklearne lokacije tokom 12-dnevnog rata koji je Izrael u junu pokrenuo protiv Irana.

Sastanak u petak

Pežeskijan je na platformi X naveo da je odluka uslijedila nakon "zahtjeva prijateljskih vlada u regionu da odgovori na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za pregovore".

- Naredio sam svom ministru vanjskih poslova da, pod uslovom da postoji odgovarajuće okruženje, lišeno prijetnji i nerazumnih očekivanja, vodi pravedne i ravnopravne pregovore, vođene principima dostojanstva, razboritosti i svrhovitosti - poručio je on.

Sjedinjene Američke Države se još nisu oglasile o tome da li će do ovih pregovora zaista doći.

Prema saznanjima američkog portala Axios, izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) trebali bi se sastati ovog petka u Istanbulu kako bi razgovarali o mogućem nuklearnom sporazumu.