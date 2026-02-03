Federalni agenti u Minneapolisu će dobiti tjelesne kamere: Objavi prethodila smrt dvoje građana

Federalni imigracijski agenti raspoređeni u Minneapolisu u Minnesoti uskoro će dobiti tjelesne kamere, saopćilo je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti, a objava dolazi u trenutku kada se vlada suočava s negativnim reakcijama zbog smrti dvoje američkih državljana prošlog mjeseca, Aleksa Pretija (Alex Pretti) i Rene Gud (Renee Good).

- Od ovog trenutka postavljamo tjelesne kamere svakom policajcu na terenu u Minneapolisu - kazala je sekretarica Ministarstva Kristi Noem.

Medicinski istražitelj okruga Hennepin je Pretijevu smrt 24. januara proglasio ubistvom.

Prema podacima Američke carinske i granične zaštite, dva agenta umiješana u Prettijevu smrt nosila su kamere na tijelu.

Ministarstvo pravosuđa SAD pokrenulo je istragu o kršenju građanskih prava u vezi s Pretijevom smrću.

Noem je rekla da će se program tjelesnih kamera proširiti na cijelu zemlju, čim budu dostupna sredstva.

Administracija je kritikovala Minneapolis zbog "politike grada utočišta" koja zabranjuje gradskim službenicima da sprovode imigracijske zakone.