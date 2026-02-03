Tramp poručio republikancima: "Moramo preuzeti proces glasanja"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) priprema se za izbore za Kongres u novembru zbog čega je republikancima poručio da bi trebali "preuzeti" izborni proces u petnaestak saveznih država. U razgovoru s bivšim zamjenikom direktora FBI-a Danom Bonginom, Tramp je iznio ideju o centralizaciji kontrole nad glasanjem.

- Republikanci bi trebali reći: Želimo preuzeti glasanje, trebali bismo ga preuzeti na barem petnaest mjesta. Republikanci bi trebali nacionalizirati glasanje - kazao je.

Također je ponovio neutemeljene tvrdnje da je pobijedio na izborima 2020., tvrdeći da postoje države u kojima je pobijedio, a rezultati pokazuju da nije, piše The Hill.

Zaštita izbora

Na upit o predsjednikovim komentarima, glasnogovornica Bijele kuće Abigejl Džekson (Abigail Jackson) izjavila je u saopćenju da je Trampu "iznimno stalo do sigurnosti i zaštite naših izbora".

- Zato je pozvao Kongres da usvoji Zakon o očuvanju izbora (SAVE Act) i druge zakonske prijedloge koji bi uspostavili jedinstveni standard identifikacije s fotografijom za glasanje, zabranili glasanje poštom bez opravdanog razloga i okončali praksu prikupljanja glasačkih listića - navela je, govoreći o zakonu koji bi za registraciju birača zahtijevao i dokaz o državljanstvu.

Trampova administracija i ranije je nastojala centralizirati neke aspekte izbornog sistema, tražeći od saveznih država da Ministarstvu pravosuđa predaju svoje popise birača.

Ministarstvo pravosuđa tužilo je dvadesetak država jer su odbile predati podatke, koji uključuju osjetljive lične informacije poput brojeva socijalnog osiguranja i vozačkih dozvola.

Tim se potezom nastojalo osigurati da države ažurno vode svoje popise birača. Iako je nekoliko država postupilo po zahtjevima administracije, većina joj nije dostavila tražene popise birača s osjetljivim podacima.

Demokrate zabrinuti

Očekuje se da će najnoviji Trampovi komentari dodatno zabrinuti demokrate, koji su već ranije izražavali bojazan da će predsjednik pokušati utjecati na nadolazeće izbore u kojima se očekuje djelomični ili potpuni poraz republikanaca, čime bi se značajno smanjile Trampove ovlasti i moć.

Senator Kris Marfi (Chris Murphy) iz Connecticuta nedavno je za CNN izjavio kako je predsjednik jasno pokazao svoju namjeru.

- Donald Tramp je jasno dao do znanja da namjerava pokušati ometati nadolazeće izbore 2026. godine. Kaže da mu je jedino žaljenje iz 2020. bilo to što nije zaplijenio glasačke aparate - rekao je Marfi.

Marfi se osvrnuo i na pismo koje je državna odvjetnica Pam Bondi poslala Minnesoti.

- I zaista je alarmantno da u tom pismu Bondi kaže: Pa, povući ćemo službenike Imigracijske i carinske službe (ICE) iz Minneapolisa ako nam date kontrolu nad vašim popisima birača - kazao je senator, referirajući se na pismo u kojem je Bondi od Minnesote, između ostalog, tražila da dostavi državne popise birača.