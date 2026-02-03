Fondacija Sarah Ferguson prestaje s radom zbog njene povezanosti s Epstinom

Dopisivali se dok je bio u zatvoru

Sarah Ferguson. AP

Dž. R.

3.2.2026

Fondacija koju je osnovala Sarah Ferguson, bivša vojvotkinja od Yorka, najavila je da će uskoro prestati s radom, nekoliko dana nakon što su isplivali novi detalji o njenom prijateljstvu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Glasnogovornik organizacije naveo je da je odluka rezultat višemjesečnih rasprava.

Među više od tri miliona dokumenata koje je prošle sedmice objavilo Ministarstvo pravde SAD bili su i e-mailovi koji su naizgled pokazivali da je Ferguson bila u kontaktu s Epstinom dok je bio u zatvoru zbog nagovaranja maloljetnica na seksualne odnose.

Dobrotvorna organizacija Sarah's Trust osnovana je 2020. godine i "posvećena je podršci radu na terenu, radu na terenu, u rješavanju humanitarne i ekološke krize, krize gladi i problema koji održavaju cikluse ekstremnog siromaštva", navodi se na web stranici.

- Naša predsjedavajuća Sarah Ferguson i upravni odbor su se sa žaljenjem složili da će se dobrotvorna organizacija uskoro zatvoriti u doglednoj budućnosti - rekao je glasnogovornik.

Fondacija nije pružila daljnje detalje o svojoj odluci o zatvaranju.

# JEFFREY EPSTEIN
# SARAH FERGUSON
