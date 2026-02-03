Procurio dokument: Vijetnam se priprema za američku invaziju

Interni dokument pokazuje da je, godinu nakon što je Vijetnam podigao odnose s Vašingtonom (Washingtonom) na najviši diplomatski nivo, njegova vojska poduzimala korake da se pripremi za mogući američki "rat agresije" te je Sjedinjene Američke Države smatrala "zaraćenom" silom, navodi se u izvještaju objavljenom u utorak.

Dokument ne otkriva samo dvostruki pristup Hanoja prema SAD-u, već potvrđuje i duboko ukorijenjeni strah od vanjskih sila koje bi mogle podstaći ustanak protiv komunističkog rukovodstva kroz takozvanu "obojenu revoluciju", poput Narandžaste revolucije u Ukrajini 2004. godine ili Žute revolucije na Filipinima 1986. godine.

Na slične bojazni u pogledu američkih motiva u Vijetnamu ukazuju i drugi interni dokumenti koje je u svojoj analizi citirao "The 88 Project", organizacija fokusirana na kršenje ljudskih prava u Vijetnamu.

Konsenzus

- Ovdje postoji konsenzus u cijeloj vladi i u različitim ministarstvima. Ovo nije neki marginalni ili paranoični element unutar partije ili vlade - rekao je autor izvještaja Ben Svanton (Ben Swanton).

Originalni vijetnamski dokument pod naslovom "Plan druge američke invazije" Ministarstvo odbrane završilo je u augustu 2024. U njemu se navodi da, u nastojanju da ostvari "svoj cilj jačanja odvraćanja Kine", SAD i njeni saveznici "spremni su primijeniti nekonvencionalne oblike ratovanja i vojne intervencije, pa čak i provesti invazije velikih razmjera na države i teritorije koji 'odstupaju iz njihove orbite'."

Iako se u dokumentu konstatuje da "trenutno postoji mali rizik od rata protiv Vijetnama", planeri navode da se "zbog ratoborne prirode SAD-a moramo imati na oprezu kako bismo spriječili da SAD i njeni saveznici 'stvore izgovor' za pokretanje invazije na našu zemlju".

Pristup evoluira

Vijetnamski vojni analitičari opisuju i kako, po njihovom viđenju, evoluira američki pristup pod tri administracije - od Baraka Obame, preko prvog mandata Donalda Trampa, do predsjedništva Džoa Bajdena pri čemu Vašington sve snažnije gradi vojne i druge odnose s azijskim državama kako bi "formirao front protiv Kine".

Tokom svog mandata Bajden je 2023. potpisao "Sveobuhvatno strateško partnerstvo" s Vijetnamom, čime su odnosi dvije zemlje podignuti na najviši diplomatski nivo, izjednačeni s Rusijom i Kinom kao "pouzdanim partnerima s prijateljstvom utemeljenim na međusobnom poštovanju".

Partneri

U vojnom dokumentu iz 2024. vijetnamski planeri ipak navode da, iako SAD Vijetnam vidi kao "partnera i važnu kariku", istovremeno želi "širiti i nametati svoje vrijednosti u pogledu slobode, demokratije, ljudskih prava, nacionalnosti i religije" kako bi postepeno promijenio socijalističku vlast u zemlji.

- Plan druge američke invazije pruža jedan od najbistrijih uvida dosad u vanjsku politiku Vijetnama. Pokazuje da, daleko od toga da SAD vidi kao strateškog partnera, Hanoj Washington doživljava kao egzistencijalnu prijetnju i nema namjeru pridružiti se njegovom anti-kineskom savezu - napisao je Svanton u svojoj analizi.

Američki State Department odbio je direktno komentarisati "Plan druge američke invazije", ali je naglasio novi sporazum o partnerstvu, navodeći da on "promoviše prosperitet i sigurnost Sjedinjenih Država i Vijetnama".