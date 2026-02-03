Novi dokumenti otkrili: Epstin ruskim špijunima pisao o ucjenama, nudio informacije o Trampu

Dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa otkrivaju da je američki financijer i seksualni prijestupnik Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) u spisima FBI opisan kao "upravitelj imovine" ruskog predsjednika Vladimira Putina. Spisi također sadrže pisma u kojima je Epstin opetovano pokušavao dogovoriti sastanak s Putinom, iako nije poznato je li se on ikada i dogodio. Epstin, koji je 2019. pronađen mrtav u njujorškom zatvoru dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja, bio je bogati financijer s vezama s istaknutim poslovnim vođama, političarima i slavnim osobama. Novi materijali obuhvaćaju više od 3 miliona stranica dokumenata, 180.000 slika, 2.000 videozapisa te stotine Epstinovih ličnih pisama i e-mailova. Ministarstvo pravosuđa saopćilo je da je objava dio dugotrajne istrage o Epstinovim kriminalnim aktivnostima. Ruski neovisni medij Agentstvo, koji je pregledao spise, ističe da se Putinovo ime u njima pojavljuje više od 1.000 puta, dok se Rusija spominje gotovo 5.900 puta. Pokušaji susreta Čini se da je Epstin istraživao mogućnosti susreta s Putinom. U e-mailu iz oktobra 2010. poslanom osobi čija je adresa redigirana, napisao je: "Je li Putin bio na tvom brodu??" Kasnije te godine, prilikom podnošenja zahtjeva za rusku vizu, Epstin je navodno napisao: "Trebam li vizu,? Imam Putinovog prijatelja, trebam li ga pitati?"

U avgustu 2011. poručio je jednom poslovnom čovjeku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da bi "Putin mogao doći u SAD. Radije bih ga tamo vidio, tako da je Soči malo vjerojatan." U prepisci poslanoj Epstinu 11. septembra 2011., neidentificirani suradnik raspravlja o "sastanku s Putinom" tokom nadolazećeg putovanja u Rusiju. - Razgovarao sam s Igorom. Rekao je da ste mu zadnji put kad ste bili u Palm Beachu rekli da imate sastanak s Putinom 16. septembra i da on može slobodno rezervirati svoju kartu za Rusiju kako bi stigao nekoliko dana prije vas - stoji u poruci. Čini se da je Epstin imao zakazan još jedan sastanak s Putinom 2014. godine. U e-mailu japanski poduzetnik Joi Ito obavještava Epstina da im se drugi američki milijarder, suosnivač LinkedIna Rid Hofman (Reid Hoffman), ne može pridružiti. "Hej Jeffrey, nisam uspio uvjeriti Reida da promijeni svoj raspored kako bi se s tobom sastao s Putinom", napisao je Ito. Nije jasno je li se taj sastanak ikada održao.

Ghislaine Maxwell (u sredini) snimljena je s dvojicom muškaraca koji izgledaju kao pripadnici ruske vojske .

Kasniji e-mail koji je poslao Ito sugerira da je sastanak otkazan nakon što su snage koje podržava Rusija 17. jula 2014. srušile putnički avion Malaysia Airlinesa iznad Ukrajine, pri čemu je poginulo 298 ljudi. Tri dana kasnije, Ito je napisao Epstinu: "Sada nakon pada aviona to je loša ideja." Spisi pokazuju da je Epstin, čini se, osiguravao sastanke s Putinom čak i nakon svoje osude iz 2008. za podvođenje maloljetnice. Veze s ruskim obavještajcima Spisi otkrivaju i da je Epstin 2015. godine razgovarao o ucjeni sa Sergejem Beljakovom, tadašnjim zamjenikom ruskog ministra privrednog razvoja i diplomantom ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), glavne nasljednice KGB-a. Epstin je 24. jula 2015. zatražio uslugu od Beljakova, upozorivši ga da "djevojka iz Moskve pokušava ucijeniti grupu moćnih poslovnih ljudi u Njujorku. To je loše za posao za sve uključene." U kasnijem e-mailu, poslanom samome sebi, Epstin je pisao o svojim "prijateljima u FSB-u". Američki sigurnosni dužnosnici također vjeruju da je Epstin imao dugogodišnje veze s ruskim organiziranim kriminalom, što bi moglo objasniti lakoću kojom je, čini se, dovodio "djevojke" iz Rusije. Brojni e-mailovi ukazuju na Epstinov interes za "ruske djevojke", uključujući zahtjeve za rezervaciju letova za pratilje iz Moskve u Pariz i Njujork. Ponuda Kremlju Drugi dokumenti otkrivaju da je Epstin tvrdio da Kremlju može pružiti vrijedan uvid u Donalda Trampa uoči samita s Putinom u Helsinkiju u julu 2018. Financijer je poslao poruku Thorbjornu Jaglandu, tadašnjem glavnom sekretaru Vijeća Evrope, sugerirajući da bi mogao prenijeti poruku Putinu o tome kako postupati s američkim predsjednikom.

U maju 2013. Epstin je pisao Jaglandu da će Bill Gates biti u Parizu, dodavši: "Putin je dobrodošao pridružiti se večeri." Mjesec dana kasnije, u junu 2013., Epstin je izvijestio da se vraća u SAD bez odgovora. Jagland je zabilježio poziv vezan uz sastanak s Putinom i dodao: "Pitao sam za tebe i rekli su da će se to dogoditi." Te godine, međutim, nije bilo potvrđenih Putinovih posjeta Francuskoj.

U januaru 2014. Epstin je zamolio Jaglanda da "objasni Putinu da Rusiji treba naprednija verzija bitcoina", a u julu 2015. napisao je kako bi se "još uvijek želio sastati s Putinom i razgovarati o ekonomiji." Epstin je u oktobru 2017. ponovno zamolio Jaglanda da s Putinom razgovara o digitalnim valutama.

U prepisci iz juna 2018. Epstin je naveo da je Vitalij Čurkin, ruski ambasador pri UN-u, "razumio Trampa nakon naših razgovora". Savjetovao je Jaglandu da bi mogao "predložiti Putinu da Lavrov može dobiti uvid u razgovoru sa mnom". Epstin je rekao Jaglandu da se za Trampa "mora vidjeti da nešto dobije". Jagland je odgovorio da će prenijeti poruku. Povezanost s Mossadom Jedan od dokumenata otkriva da je FBI bio upozoren na sumnje da je Epstin bio špijun izraelskog Mossada. U izvještaju FBI-a navodi se kako je izvor rekao agenciji: "Epstin je bio blizak bivšem izraelskom premijeru Ehudu Baraku i pod njim se obučavao za špijuna." U junu 2013., Epstin je poslao e-mail Baraku u kojem kaže: "Putin će ljeti reorganizirati svoje osoblje, dovodeći samo vrlo pouzdane ljude bliže... više informacija telefonom ili licem u lice." Izvor agencije također je istaknuo Epstinovu povezanost s Mašom Drokovom, bivšom čelnicom Putinove mladeži koja je postala poduzetnica u San Franciscu. Izvor je zaključio da je njena kompanija bila "u Silicijskoj dolini kako bi krala tehnologiju" i prenio kako je Drokova za Epstina rekla da je bio "divan čovjek". Izvještaj FBI U izvještaju FBI od 27. novembra 2017., koje se temelji na informacijama povjerljivog izvora, izričito se navodi da je Epstin "bio upravitelj imovine predsjednika Vladimira Putina te je pružao slične usluge predsjedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu."

Izvještaj FBI .