Tramp će ugostiti kolumbijskog predsjednika Petra nakon što ga je nazvao "bolesnikom"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) danas će u Bijeloj kući ugostiti kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, svega nekoliko sedmica nakon što je zaprijetio vojnom akcijom protiv te južnoameričke zemlje i optužio njenog lidera da "ubacuje kokain" u SAD.

Zvaničnici američke administracije navode da će sastanak biti fokusiran na regionalnu sigurnosnu saradnju i borbu protiv narkotika.

Tramp je jučer sugerirao da je Petro, koji je nastavio kritizirati Trampa i američku operaciju hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, sada spremniji na saradnju s njegovom administracijom u suzbijanju dotoka ilegalnih droga iz Kolumbije.

- Nekako je, nakon venecuelanske racije, postao veoma ljubazan. Značajno je promijenio stav - rekao je Tramp novinarima.

Ipak, loši odnosi između dvojice lidera bacaju sjenu na susret, iako je Tramp uoči posjete pokušao umanjiti značaj nesuglasica.

Konzervativni Tramp i ljevičarski Petro ideološki su veoma udaljeni, ali obojica dijele sklonost verbalnoj bombastičnosti i nepredvidivosti. To stvara atmosferu posjete Bijeloj kući u kojoj je sve moguće.

Posljednjih dana Petro je nastavio provocirati američkog predsjednika, nazivajući Trampa "saučesnikom u genocidu" u Pojasu Gaze, dok je hvatanje Madura okarakterizirao kao otmicu.

Uoči polaska za Vašington, Petro je pozvao građane Kolumbije da izađu na ulice Bogote tokom njegovog sastanka u Bijeloj kući, prenosi AP.