Erdogan doputovao u službenu posjetu Saudijskoj Arabiji

Turski predsjednik Redžep Taip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) doputovao je u utorak u službenu posjetu glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu.

Očekuje se da će se Erdoan sastati sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom(Mohammedom bin Salmanom) i razgovarati u palati al-Yamamah.

Posjeta turskog predsjednika kraljevini dolazi u jeku rastućih regionalnih napetosti, uključujući aktuelni spor između Irana i SAD-a, kao i nedavna događanja u Jemenu i Siriji.

Očekuje se da će Turska ugostiti američke, iranske i regionalne zvaničnike na razgovorima kako bi se smirile napetosti između dva neprijatelja nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Teheranu, ako ne uspije postići dogovor o svom nuklearnom programu.

Veze između Saudijske Arabije i Turske održavaju se i na Saudijsko-turskom investicijskom forumu koji se održava na marginama Erdoganove posjete.

Forum ima za cilj jačanje gospodarske i investicijske saradnje u raznim sektorima i djeluje kao platforma za raspravu o poljima saradnje u područjima od obostranog interesa dvije zemlje te istraživanje investicijskih mogućnosti u kraljevini, prenosi TV mreža al-Arabiya.