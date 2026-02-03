GLOBALNE NAPETOSTI

Američki nosač aviona plovi kod Irana: Blizu njega plovi kineski brod

To se dešava u trenutku pojačane vojne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u blizini Irana.

Kineski istraživački brod. Platforma X

M. Až.

3.2.2026

Američki nosač aviona plovi u vodama kod Irana, dok se u njegovoj blizini nalazi kineski istraživački brod, pokazuju podaci sistema za praćenje plovidbe. To se dešava u trenutku pojačane vojne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u blizini Irana.

Kineski istraživački brod Dayang Yihao (ili “Ocean broj 1”), od 19. decembra provodi istraživanja u Arapskom moru, zapadno od Indije, prema podacima SeaLighta, grupe za pomorsku analizu povezane s Univerzitetom Stanford. O ovome piše veliki kineski medij SCMP.

Riječ je o prvom modernom, sveobuhvatnom kineskom naučno-istraživačkom brodu za okeanografska istraživanja, koji je opremljen naprednim sistemima za snimanje okeanskog dna i omogućava mapiranje morskog dna u realnom vremenu. Brod prati neuobičajene morske zvukove te posjeduje satelitsku komunikaciju i bežični pristup internetu. U kineskoj mornarici granica između naučno-istraživačkih i vojno-obavještajnih brodova često je nejasna i teško razlučiva.

Prema objavi na društvenim mrežama, kineski brod je vjerovatno djelovao u blizini američkog nosača aviona USS Abraham Lincoln, naveo je vojno-analitički nalog MenchOsint, specijaliziran za obavještajne podatke otvorenog koda. Analiza historijskih podataka o kretanju Dajang Jihaoa sugerira da se brod nalazio u vodama blizu američkog nosača aviona, iako tačna udaljenost između njih nije poznata.

Vašington je kao razloge za pojačanu prisutnost američkih pomorskih snaga naveo iransko gušenje protesta, nuklearni program Teherana te, kako tvrdi, prijetnje regionalnoj stabilnosti.

# KINA
# IRAN
# SAD
