Makron najavljuje obnovu kontakta s Putinom

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je u utorak da su u toku pripreme za obnovu dijaloga s Putinom, gotovo četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ipak, naglasio je da Moskva ne pokazuje "stvarnu spremnost" za pregovore o prekidu vatre, piše France24.

Makron je prošle godine izjavio da smatra kako bi Evropa trebala ponovno uspostaviti kontakt s Putinom, umjesto da glavnu ulogu u pregovorima za okončanje sukoba prepusti Sjedinjenim Američkim Državama.

Pripreme za dijalog

- To je u pripremi, a razgovori se odvijaju na tehničkoj razini - rekao je Makron u utorak odgovarajući na pitanje tokom posjete sjeveroistočnoj Francuskoj. Dodao je da se pripreme za nastavak dijaloga s Putinom provode "transparentno" i u dogovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima.

Prema njegovim riječima, Francuska nastavlja podržavati Ukrajinu, ali kontakt s Kremljom nužan je za pregovore o sigurnosnim jamstvima nakon rata.

- U tom je kontekstu važno da Evropljani obnove vlastite kanale za razgovor - kazao je.

Rusija trenutno nije spremna za mir

Makron nije naveo konkretan vremenski okvir za obnovu dijaloga.

- Mislim da bi to bilo korisno, ali ne vjerujem da je Rusija trenutno spremna sklopiti mirovni sporazum u idućim danima ili sedmicama - rekao je.

- Nastavljamo podržavati Ukrajinu, koja je pod bombardiranjem, na hladnoći, dok Rusi napadaju civile i ukrajinsku energetsku infrastrukturu. To je nedopustivo i ne pokazuje stvarnu spremnost za pregovore o miru - dodao je francuski predsjednik.

Zamrznuti odnosi

Dijalog između Evropske unije i Rusije praktično je zamrznut od početka ofenzive 2022. godine, nakon čega je EU nametnuo Rusiji opsežne sankcije i ograničenja putovanja. U januaru je Kremlj izjavio da pozive nekih evropskih država na nastavak dijaloga s Rusijom smatra "pozitivnima".

Makron je bio kritiziran jer je mjesecima nakon početka invazije nastavio razgovarati s Putinom, no potom je prekinuo sve kontakte i usmjerio se na pružanje potpore Ukrajini.