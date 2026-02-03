Video / U Japanu pala rekordna količina snijega, stradalo 30 ljudi

U Japanu je zbog neuobičajeno obilnih snježnih padalina život izgubilo 30 ljudi, dok su neka područja zatrpana pod snježnim pokrivačem visokim i do 4,5 metra. Vlasti su angažirale vojsku kako bi pomogla u čišćenju cesta i pružila podršku starijim stanovnicima, piše Euronews.

Zvaničnici navode da je u posljednje dvije sedmice zabilježeno 30 smrtnih slučajeva povezanih sa snježnim nevremenom. U prefekturi Aomori snimke prikazuju kuću teško oštećenu pod težinom snijega, dok se stanovnici jedva probijaju kroz ulice prekrivene dubokim nanosima. U nekim udaljenim dijelovima Aomorija visina snijega i dalje doseže 4,5 metra.

Vlasti objašnjavaju da je jaka hladna zračna masa duž obale Japanskog mora donijela znatno više snijega nego što je uobičajeno. Među žrtvama je i 91-godišnja žena koja je pronađena ispod velike hrpe snijega ispred svoje kuće. Pretpostavlja se da ju je zatrpao snijeg koji se odronio s krova.