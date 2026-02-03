Kalas: Rastući interes Kine za Arktik nosi sigurnosne rizike

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas upozorila je u utorak da sve veći interes Kine za Arktik predstavlja rastuće sigurnosne rizike, ističući da ta regija više nije zona niskih tenzija, već prva linija globalnog nadmetanja velikih sila, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare s norveškim ministrom vanjskih poslova Espenom Bartom Eideom, Kalas je kazala da je Arktik dugo bio obilježen niskim tenzijama i visokim nivoom saradnje, ali da se sigurnosno okruženje u Evropi suštinski promijenilo od početka rata u Ukrajini.

- Kina možda još ne kupuje Arktik, ali postepeno širi svoje prisustvo - rekla je Kalas, dodajući da otvorene izjave Sjedinjenih Američkih Država u vezi s Grenlandom dodatno ukazuju na promijenjenu geopolitičku stvarnost u toj regiji.

Napetosti oko Grenlanda

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je pozvao da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom, navodeći zabrinutost za nacionalnu sigurnost u kontekstu Rusije i Kine. Također je zaprijetio sankcijama evropskim zemljama koje su se protivile preuzimanju ove danske teritorije.

Nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švicarskoj, Tramp je povukao te prijetnje, navodeći da je uspostavljen okvir za dogovor koji uključuje Grenland i širu arktičku regiju.

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda započeli su prošle sedmice s ciljem rješavanja nastale krize.

- Arktik više nije miran kutak na mapi. To je prva linija globalnog nadmetanja sila - naglasila je Kalas.

Interes Kine za Arktik

Kalas je navela da Kina još nema direktno prisustvo na Arktiku, ali da pokazuje sve veći interes za arktičke luke i transportna čvorišta, posebno kako klimatske promjene otvaraju nove trgovačke rute.

- Ono na šta upozoravaju obavještajne službe jeste da to stvara sigurnosne rizike, jer smo već iskusili koliki utjecaj može imati kontrola nad lancima snabdijevanja, naročito ako se ti lanci ili trgovačke rute instrumentalizuju - rekla je Kalas, upozorivši da bi se slični rizici mogli pojaviti i na Arktiku.

Ona je također istakla dominantnu poziciju Kine na globalnom tržištu rijetkih zemnih metala, naglašavajući da arktička regija, uključujući Grenland, posjeduje kritične sirovine od strateškog značaja.

- Evropa u ovom slučaju mora ostati oprezna, i upravo to i činimo - zaključila je Kalas.