Trampova saradnica nakon susreta sa Cvijanović: "Ugostila sam predsjednicu Bosne i Hercegovine"

Republikanska kongresmenka Ana Paulina Luna obavijestila je svoje pratioce na društvenoj mreži X o susretu s članicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović (SNSD) u Sjedinjenim Američkim Državama.
Uz fotografiju sa Cvijanović, Luna je napisala: "Bila je čast danas ugostiti predsjednicu Bosne i Hercegovine".
Cvijanović je ranije danas javnosti prenijela da je susret bio "odličan i inspirativan", ističući ideološku bliskost s Lunom.
- Na istoj smo političkoj strani – za odbranu suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u Bosni i Hercegovini ugrožene. Radujem se što ćemo nastaviti blisku saradnju - poručila je Cvijanović.
Ana Paulina Luna je u novembru prošle godine najavila da će zatražiti da se slučaj 'Sarajevo Safari' istraži i u SAD-u.