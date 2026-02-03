SAD oborile iransku letjelicu koja se približavala nosaču USS Abraham Linkoln

Američka vojska oborila je iranski dron koji se približavao nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru.

Ovo je potvrdio američki zvaničnik za Reuters.

Iranski dron "Šahed-139" letio je prema nosaču aviona i oborio ga je američki lovac F-35.

Američki lovac je rano ujutro u utorak oborio iranski dron u Arapskom moru, nakon što se "agresivno" približio američkom nosaču aviona, saopštila je američka vojska. Incident se dogodio dok je brod USS Abraham Linkoln prolazio Arapskim morem, otprilike 800 kilometara od južne obale Irana.

- USS Abraham Linkoln (CVN 72) je prelazio Arapsko more otprilike 800 kilometara od južne obale Irana kada je iranski dron Šahed-139 nepotrebno manevrisao prema brodu. Iranski dron je nastavio da leti prema brodu uprkos mjerama deeskalacije koje su preduzele američke snage koje djeluju u međunarodnim vodama - rekao je portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), kapetan Tim Hokins.

Lovac F-35C, lansiran sa nosača aviona, oborio je dron u samoodbrani kako bi zaštitio brod i njegovu posadu, dodao je Hokins.

Nijedan američki vojnik nije povrijeđen, niti je oštećena američka oprema.

Ranije danas, u Hormuskom moreuzu, dva čamca iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i dron Mohadžer približili su se komercijalnom brodu pod američkom zastavom i prijetili da će se ukrcati i zaplijeniti ga.

Hokins je naveo da je američki razarač sa vođenim raketama reagovao i da trenutno prati trgovački brod.

- Snage Centralne komande djeluju na najvišem nivou profesionalizma i obezbjeđuju sigurnost američkog osoblja, brodova i aviona na Bliskom istoku. Kontinuirano iransko uznemiravanje i prijetnje u međunarodnim vodama i vazdušnom prostoru neće biti tolerisane. Nepotrebna iranska agresija u blizini američkih snaga, regionalnih partnera i komercijalnih brodova povećava rizik od sudara, pogrešnih procjena i regionalne destabilizacije - zaključio je Hokins.