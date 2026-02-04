Žak Prever: 126. godišnjica rođenja “pjesnika Pariza”

Na današnji dan 1900. godine, rođen je francuski pisac Žak Prever (Jacques Prevert), nazvan “pjesnikom Pariza”. Iako je najviše poznat po pjesmama konvencionalno-lirskog ugođaja, od kojih su mnoge dobile muzičku podlogu, poput čuvene "Barbare", njegovi književni počeci povezani su s nadrealizmom. Godine 1931., objavio je humorističku fantaziju "Večera glava u Pariz-France", pisanu u duhu nadrealizma, tada dominantnog umjetničkog pokreta. Pjesnik neposredne osjećajnosti Prever je pjesnik neposredne osjećajnosti. U njegovom pjesništvu prevladava dvojak osjećaj - razumijevanje za individualni život i ljudsku intimu, te revolt prema onima koji onemogućavaju ljudsku sreću. Godinama je objavljivao pjesme pojedinačno, a tek 1940. ih je odštampao u posebnoj zbirci "Riječi". Potom je objavio i “Pripovijesti”, “Veliki proljetni bal”, “Prizor”, “Kiša i lijepo vrijeme”, “Čari Londona”, “Stvari i druge stvari”… Napisao je više poetskih scenarija, možda najljepših u francuskoj kinematografiji, za filmove režisera Marsela Karnea (Carne): “Obala u magli”, “Hotel Sjever”, “Dan se rađa”, “Ljubavnici iz Verone”, “Djeca raja”, “Vrata noći”. Preminuo je 11. aprila 1977. godine.

Džordž Vašington imenovan prvim predsjednikom SAD 1789. – Kongres Sjedinjenih Američkih Država imenovao je Džordža Vašingtona (George Washington) prvim predsjednikom zemlje, a zatim ponovno i 1792. Jedini je predsjednik SAD koji je do sada jednoglasno izabran na tu funkciju. 1815. – Rođen Josip Juraj Štrosmajer (Strossmayer), biskup đakovačko-bosanski i srijemski, političar, kulturni djelatnik i pisac, jedna od najznačajnijih i najutjecajnijih regionalnih ličnosti 19. stoljeća. Štrosmajer je bio osnivač i pokrovitelj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, HAZU (tada JAZU, 1861.), te utemeljitelj obnovljenog Hrvatskog sveučilišta (1874.). 1902. - Čarls Lindberg (Charles Lindbergh), američki pilot, istraživač i izumitelj, rođen je na današnji dan. Slavljen kao najbolji i najhrabriji letač svoga doba. Znamenit je njegov let preko Atlantika, koji je izveo sam neprekidno letjevši od 20. do 21. maja 1927., preletjevši od Njujorka do Pariza avionom „Duh Saint Louisa“ 5809 kilometara. Za taj podvig dodijeljena mu je Medalja časti, najviše vojno odlikovanje SAD. 1913. – Roza Parks (Rosa), afroamerička aktivistica za ljudska prava, koju je Kongres SAD proglasio “majkom modernog pokreta za ljudska prava”, rođena je na današnji dan. Roza je u decembru 1955. odbila da, na zahtjev vozača, ustupi svoje mjesto bijelom putniku, zbog čega je uhapšena. Njeno hapšenje, a zatim suđenje, izazvalo je veliki bojkot, što se smatra promocijom Pokreta za ljudska prava. 1914. - Rođen Vladimir Vlado Dedijer, akademik, historičar, publicist, novinar i učesnik Narodnooslobodilačke borbe. Uređivao je listove „Politika“, „Vreme“ i „Kraljevski list“, a bio je "službeni" Titov biograf, te je 1953. godine objavio knjigu „Josip Broz Tito“. 1918. - Ida Lupino, američka glumica, književnica, producentica, revolucionarna filmska stvarateljica, rođena je na današnji dan. Opisivali su je kao ženu koji živi punim plućima u ritmu vlastitog “nenormalnog bubnja”. 1928. - Umro Hendrik Anton Lorenc (Antoon Lorentz), holandski fizičar, koji je razvio elektromagnetnu teoriju svjetlosti. Proučavao je difrakciju svjetlosti u kristalima, binarne gasove i prvi proračunao cijepanje u magnetskom polju singleta spektralnih linija u tri komponente (Lorencov princip). Dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1902. „za otkriće utjecaja magnetizma na pojave u vezi sa zračenjem”. Bio je strani član Kraljevskog društva koje ga je nagradilo svojom Rumfordovom medaljom 1908. godine, kao i Koplijevom medaljom 1918. godine.

