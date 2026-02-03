Bivši suprug nekadašnje prve dame SAD Džil Bajden optužen za ubistvo sadašnje supruge

Bivši suprug nekadašnje prve dame SAD-a Džil Bajden optužen je za ubistvo svoje sadašnje supruge Linde Stivenson, saopćili su američki zvaničnici.

Kako je u ponedjeljak navela Policijska uprava okruga New Castle u saveznoj državi Delaware, 77-godišnji Stivenson suočava se s optužbom za ubistvo prvog stepena nakon višesedmične istrage smrti 64-godišnje Linde Stivenson.

Stivenson se trenutno nalazi u pritvoru u ustanovi u Vilmingtonu, nakon što nije uspio položiti kauciju u iznosu od 500.000 dolara (oko 365.000 funti), navela je policija.

Policija je 28. decembra 2025. godine intervenirala nakon prijave porodične svađe u porodičnoj kući Stivensonovih. Tom prilikom Linda Stivenson pronađena je bez znakova svijesti u dnevnom boravku.

- Policijski službenici su pokušali provesti mjere spašavanja života, ali bez uspjeha", navedeno je u ranijem saopćenju. Dodaje se da je izvršena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

BBC je kontaktirao Džil Bajden i bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena radi komentara, ali odgovori nisu objavljeni.

Džil Bajden bila je u braku s Vilijamom Stivensonom od 1970. do 1975. godine. Vjenčali su se kada je imala 18 godina, dok je Stivenson tada imao 23. Stivenson je bivši univerzitetski fudbaler i poslovni čovjek, a vlasnik je i poznatog studentskog bara Stone Balloon u blizini Univerziteta Delaware.

Džil Bajden upoznala je Džoa Bajdena u martu 1975. godine, a vjenčali su se 1977.