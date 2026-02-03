Klintonovi pristali svjedočiti u istrazi Predstavničkog doma o Epstinu

Bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) i njegova supruga Hilari Klinton (Hillary Clinton), bivša državna sekretarka, pristali su svjedočiti u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), piše BBC.

To se dešava nekoliko dana prije glasanja o tome hoće li se par optužiti za nepoštivanje suda zbog odbijanja da se pojavi pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma nakon višemjesečnog zastoja.

Bil Klinton je poznavao Epstina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, ali je negirao da je znao za njegove seksualne prestupe i kaže da je prekinuo kontakt prije dvije decenije.

Bivši predsjednik Klinton će se pojaviti na saslušanju 27. februara, a bivša državna sekretarka Klinton će se pojaviti 26. februara. To će biti prvi put da bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnom komisijom otkako je to učinio Džerald Ford 1983. godine.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma zatražio je da se svjedočenja snime i transkribuju, bez vremenskog ograničenja.

U utorak je predsjedavajući Odbora Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade Džejms Komer rekao da su pristali.

- Republikanci i demokrati u Nadzornom odboru su jasno stavili do znanja: niko nije iznad zakona - a to uključuje i Klintonove - rekao je u saopštenju.

Klintonovi su dugo odolijevali zahtjevu da se pojave pred odborom, rekavši da su već dali izjave pod zakletvom koje predstavljaju "ograničene informacije“ koje imaju o Epstinu.