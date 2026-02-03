Tramp se sastao s predsjednikom kojeg je žestoko kritikovao

Američki predsjednik Donald Tramp danas se u Vašingtonu prvi put sastao s kolumbijskim predsjednikom Gustavom Petrom, a susret se u diplomatskim krugovima ocjenjuje kao test njihove sposobnosti da prevaziđu duboke ideološke razlike i reputaciju političke nepredvidivosti.

Gustavo Petro napustio je Bijelu kuću nešto poslije 13 sati po lokalnom vremenu, nakon što je u rezidenciji američkog predsjednika proveo oko dva sata. Razgovor dvojice predsjednika održan je iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti i medija.

Bijela kuća objavila je fotografiju iz Ovalnog ureda, na kojoj se, osim dvojice predsjednika, vidi i potpredsjednik Džej-Di Vens, kao i dokument u rukama jednog od Petrovih saradnika, na kojem stoji natpis “Kolumbija: američki saveznik protiv narkoterorista”.

Donald Tramp već duže vrijeme otvoreno zagovara američku dominaciju nad Latinskom Amerikom, pa je čak i Monroovu doktrinu, vanjskopolitičku strategiju iz 19. stoljeća kojom je taj region proglašen sferom uticaja SAD-a, preimenovao po sebi, nazivajući je “Donroevom doktrinom”.

Petro hapšenje Madura nazvao “otmicom”

Republikanski predsjednik posljednjih mjeseci imao je izuzetno zategnut odnos s Gustavom Petrom, bivšim antiimperijalističkim gerilcem koji je za predsjednika Kolumbije izabran 2022. godine.

Njihovi odnosi dodatno su se pogoršali u oktobru, kada je Donald Tramp Gustava Petra javno nazvao “ilegalnim narkočelnikom”. Američki predsjednik je u januaru čak predložio vojnu akciju protiv Kolumbije, nekada ključne američke saveznice, optužujući njeno rukovodstvo da nije uspjelo zaustaviti trgovinu drogom.

Gustavo Petro važi za jednog od najžešćih Trampovih kritičara. Djelovanje američke administracije protiv plovila za koja se sumnja da prevoze drogu u Karipskom moru okarakterisao je kao ratne zločine, dok je američku operaciju u kojoj je početkom godine zarobljen venezuelanski predsjednik Nikolas Maduro nazvao “otmicom”.

Nepredvidivo ponašanje i dvosmislene izjave

Uprkos ranijim tenzijama, dvojica predsjednika u januaru su obavila telefonski razgovor koji su obojica opisala kao pozitivan, što je predstavljalo iznenadno poboljšanje odnosa i otvorilo vrata Petrovom dolasku u Vašington. Donald Tramp je dan uoči sastanka izjavio da se Petrov ton promijenio, sugerirajući da je postao popustljiviji nakon akcije protiv Madura.

Ipak, ako ova dva državnika imaju nešto zajedničko, to su nepredvidivo ponašanje, dvosmislene izjave i nagle promjene stavova, piše Rojters. Ta agencija navodi da su kolumbijski zvaničnici za današnji sastanak pripremili detaljnu prezentaciju o ključnim rezultatima u borbi protiv trgovine drogom, uključujući podatke o zapljenama kokaina.

Analitičari upozoravaju da bi novo pogoršanje odnosa između Trampa i Petra moglo imati ozbiljne posljedice po regionalnu stabilnost. Kolumbija je najveći svjetski proizvođač koke, glavne sirovine za proizvodnju kokaina, a u toj zemlji djeluje više organizacija koje su Sjedinjene Američke Države proglasile terorističkim.