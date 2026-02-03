Zelenski optužuje Moskvu da je prekršila obećanje o primirju, Tramp poručuje: "Nisam iznenađen"

Rusija je tokom noći izvela snažan napad na Ukrajinu, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio kao kršenje obećanja o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Napad je izveden uprkos tvrdnjama iz stožera Donalda Trampa (Donald Trump) da je ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog četvrtka pristao na sedmodnevno primirje u Kijevu i drugim gradovima zbog vala ekstremne hladnoće.

Do napada dolazi u trenutku kada su u toku pripreme za nove pregovore o okončanju četverogodišnje ruske invazije na Ukrajinu. Portparolka Donalda Trampa, Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), izjavila je da američki predsjednik "nažalost nije iznenađen" potezom Moskve.

Levit je potvrdila da će Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner) u srijedu u Abu Dabiju učestvovati u razgovorima s ruskim i ukrajinskim zvaničnicima. Kako je navela, cilj sastanka je ostvarivanje konkretnog napretka ka okončanju rata.

- Posebni izaslanik Vitkof i Džared Kušner, zajedno s predsjednikom Trampom, postigli su nemoguće kada je riječ o miru na Bliskom istoku - rekla je Levit.

- Znam da isto to nastoje postići i kada je riječ o rusko-ukrajinskom ratu - dodala je.