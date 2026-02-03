Zelenski: Čekamo reakciju Amerike na nove ruske napade

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina očekuje reakciju Sjedinjenih Američkih Država na nove ruske noćne napade na gradove širom zemlje, koji su izazvali dodatna oštećenja energetske infrastrukture i odnijeli ljudske živote u Zaporižju. - Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki prijedlog bio je zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tokom diplomatskih napora i hladnog zimskog perioda - rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju.

Dodao je da se od Ukrajine tražilo da napravi određene ustupke, ali da je sada, kako je naglasio, na Rusiji da učini isto, prije svega kako bi se zaustavila dalja agresija. U napadu ruskog drona na jugoistoku Ukrajine, u gradu Zaporižju, poginule su dvije osobe stare 18 godina, dok je devet osoba povrijeđeno, saopćio je regionalni guverner Ivan Fedorov. U objavi na Telegramu naveo je da su oštećene četiri višespratne stambene zgrade.