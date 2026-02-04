Tramp: Putin je održao riječ o prekidu vatre

Ipak, Rusija je izvela veliki noćni napad na Ukrajinu, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak opisao kao kršenje dogovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu.

Američki predsjednik Donald Tramp je prošlog četvrtka izjavio da je Vladimir Putin pristao na sedmodnevnu pauzu u napadima na ukrajinske gradove tokom izuzetno hladnog perioda.

- Bilo je od nedjelje do nedjelje, a onda se to otvorilo i sinoć su ih snažno pogodili - rekao je Tramp u Ovalnom uredu, odgovarajući na pitanja o najnovijem ruskom napadu.

Tramp je rekao da ti novi napadi ne predstavljaju kršenje obećanja, prenosi AP .

Tramp je ranije tvrdio da je upravo on uvjerio Putina da privremeno obustavi napade na ukrajinske gradove u trajanju od sedam dana, u trenutku kada se Ukrajina suočavala s ekstremno niskim temperaturama.

Ta pauza okončana je noćašnjim ruskim napadom, nakon kojeg su desetine hiljada ljudi ostale bez grijanja usred zimskog zahlađenja u Ukrajini.

Američki predsjednik rekao je da Putin time nije prekršio dato obećanje.

- On je to održao. Znači, to je mnogo. Znate, jedna sedmica – uzet ćemo šta god možemo, jer je ondje zaista jako hladno. Ali bilo je od nedjelje do nedjelje - rekao je Tramp.

Dodao je da bi volio da je Putin produžio pauzu u napadima.

- Volio bih da jeste. Želim da se rat završi - rekao je Tramp.

Zelenski: Čekamo reakciju Amerike

Ranije večeras, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina očekuje reakciju Sjedinjenih Američkih Država na nove ruske noćne napade na gradove širom zemlje, koji su prouzročili dodatna oštećenja energetske infrastrukture i usmrtili dvije osobe u Zaporižju.