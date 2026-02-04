Tramp: Vrijeme je da se okrenemo drugim temama nakon Epstina

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je došlo vrijeme da se Sjedinjene Američke Države okrenu drugim temama nakon objave novih dokumenata vezanih za Džefrija Epstina, naglasivši da se u njima ne nalazi ništa što bi ga teretilo.

Tramp je to rekao odgovarajući na pitanja novinara tokom potpisivanja zakona u Bijeloj kući. Na pitanje o Epstinovim spisima, kazao je da se u najnovijoj objavi spominju isključivo dokumenti u kojima je Epstin, kako tvrdi, navodno surađivao s novinarom kako bi politički naštetio Trampu.

- Time je Epstin, što se mene tiče, zaključen - rekao je američki predsjednik.

"Problem demokrata"

Dodao je da je riječ o “problemu demokrata, a ne republikanaca” te poručio da je “doista vrijeme da se zemlja okrene nečemu drugome, sada kada o meni nije izašlo ništa”.

Tramp se osvrnuo i na ostavku Petera Mandelsona u britanskom Domu lordova, rekavši da o tome nije bio upoznat.

- Nisam znao za to. Znam tko je on. To je šteta - rekao je.

Dogovor Klintonovih

Komentirao je i dogovor Bila i Hilari Klinton da svjedoče pred američkim Kongresom u istrazi o Epstinovim zločinima. Tramp je ponovio ranije izjave da mu je žao zbog povezanosti bivšeg američkog predsjednika s Epstinom, dodavši da ga je “uvijek volio”.

Nakon odlaska s dužnosti početkom 2000-ih, Bill Clinton je više puta putovao Epstinovim privatnim zrakoplovom, a u objavljenim dokumentima nalaze se i fotografije bivšeg predsjednika.

U memoarima iz 2024. godine, Citizen: My Life After the White House, Klinton je napisao: “U konačnici, iako mi je to omogućilo da posjetim rad svoje zaklade, putovanje Epstinovim avionom nije bilo vrijedno godina kasnijih propitivanja. Volio bih da ga nikada nisam upoznao.”