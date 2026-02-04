Dva plovila se sudarila u Egejskom moru: Poginulo 14 migranata, ima povrijeđenih

U Egejskom moru poginulo je 14 migranata nakon što se njihovo plovilo sudarilo s brodom obalske straže kod grčkog otoka Hiosa.

Dužnosnik obalske straže rekao je da su uočili plovilo koje je prevozilo migrante prema grčkom otoku Hiosu te im naredili da se vrate.

- Krijumčari su manevrirali prema plovilu obalske straže uzrokujući sudar - rekao je dužnosnik za Reuters. Reuters nije uspio neovisno provjeriti kako je tačno došlo do sudara. Dva pripadnika grčke obalske straže prebačena su u bolnicu na Hiosu, zajedno s 25 spašenih migranata, prema prvim informacijama obalske straže, prenosi AFP.

Među povrijeđenima su trudnica i sedmero djece, objavili su grčki javni servis ERT i novinska agencija ANA. Obalna straža saopćila je da je u toku akcija potrage i spašavanja u kojoj pomažu plovila obalske straže, privatni brodovi i ronioci.

Grčka je dugo bila omiljena ulazna tačka u Evropu za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, Afrike i Azije. Grčka je 2015. i 2016. bila na prvoj crti evropske migrantske krize, a gotovo milion ljudi iz Turske iskrcalo se na njezine otoke, uključujući Hios.

Posljednjih godina broj dolazaka se smanjio, a Grčka je postrožila svoj stav prema migrantima. Od 2019. godine, vlada desnog centra pojačala je granične kontrole ogradama i pomorskim patrolama.

Grčka je pod povećalom zbog postupanja prema migrantima i izbjeglicama, uključujući brodolom 2023. godine u kojem su stotine migranata poginule nakon što su svjedoci rekli da je obalska straža pokušala odvući ribarski brod s migrantima.