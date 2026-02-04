U Kini uhapšeni novinari koji su istraživali korupciju

Dvojica kineskih istraživačkih novinara koji su navodno razotkrili korupciju visokog dužnosnika u pokrajini Sečuan pritvoreni su, zbog čega su organizacije za ljudska prava izrazile zabrinutost.

Nezavisne novinare Liu Hua i Wu Yingjiaoa policija je privela u nedjelju, 1. februara, nakon što su objavili svoje istraživanje, izvijestile su udruge za ljudska prava, piše BBC.

Kritičari već dugo upozoravaju na represiju nad medijima u Kini, gdje vlasti hapse i procesuiraju novinare pod optužbama za "izazivanje svađa i poticanje nevolja".

Policija u Chengduu u ponedjeljak je saopćila da su dvojica muškaraca, identificirana prezimenima Liu i Wu, stari 50 i 34 godine, pod istragom zbog "lažnih optužbi" i "nezakonitog poslovanja". Kineska vlada još se nije oglasila o pritvaranjima i kritikama koje su uputile organizacije za ljudska prava.

Hapšen i ranije

Liu Hu istaknuti je istraživački novinar u Kini, koji je i ranije bio uhapšen. Dogodilo se to 2013. godine pod sumnjom za klevetu, nakon što je visokopozicioniranog dužnosnika optužio za korupciju. Nakon puštanja na slobodu 2014. godine, nastavio je s istraživanjima i objavljivao svoje izvještaje na društvenim mrežama.

Wu Yingjiao često se navodi kao Liuov suradnik na javnom računu na WeChatu, gdje Liu i drugi novinari objavljuju vijesti.

Prema podacima organizacije Chinese Human Rights Defenders, koalicije kineskih i međunarodnih aktivista, Liu je u nedjelju planirao otputovati vozom iz svog rodnog grada Chongqinga u Peking kada je nestao. Wu je istog dana odveden od strane policije u pokrajini Hebei.

Njihov nedavni izvještaj, navode udruge, razotkrio je navodnu korupciju jednog okružnog dužnosnika. Naslov izvještaja, koji se više ne može pronaći na WeChatu, odnosio se na kompanije koje su zbog postupaka tog dužnosnika dovedene do bankrota.

Reporteri bez granica (RSF) izvijestili su da je Liu prije hapšenja na WeChatu objavio nekoliko poruka koje je primio od dužnosnika disciplinske inspekcije iz Chengdua. U porukama ga se pozivalo da kontaktira vlasti umjesto da objavljuje izvještaje u medijima.

- Ovo hapšenje pokazuje koliko je Kina postala restriktivna i neprijateljska prema neovisnom izvještavanju - izjavila je Aleksandra Bielakowska, voditeljica zagovaranja u RSF-u.

Svjetski zatvor

- Pozivamo međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na kineski režim, umjesto da nastavi s normalizacijom odnosa koja samo omogućuje daljnju represiju i dopušta vlastima da nastave ciljati vjerodostojne novinare - dodala je.

Prema podacima RSF-a, u Kini je pritvoreno više od 120 novinara, a ta organizacija Kinu naziva "najvećim svjetskim zatvorom za novinare".