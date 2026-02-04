Bivši premijer Kanade: Moramo biti spremni na žrtvu da očuvamo nezavisnost od SAD

Bivši premijer Kanade Stiven Harper (Stephen) izjavio je da bi država trebala biti spremna na bilo kakvu žrtvu kako bi očuvala svoju nezavisnost, suočena s prijetnjama koje dolaze od američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Harper je Kanadu vodio skoro deset godina, obavljajući funkciju premijera u periodu od 2006. do 2015. godine.

Aktuelni trenutak je opisao kao opasan i zahvalio se trenutnom premijeru Marku Karniju (Carney) na prisustvu ceremoniji "u vrijeme kada su izazovi bez presedana u našim životima".

Ujediniti stranke

Tramp je ranije govorio o tome da bi Kanada mogla postati 51. savezna država SAD i zaprijetio je zemlji uvođenjem carina.

Republikanski predsjednik je svojom inicijativom da kupi Grenland dodatno opteretio NATO savez, što je zabrinulo Kanadu, koja s Grenlandom u Arktiku dijeli morsku granicu dugu 3.000 kilometara.

Harper pritom nije direktno spomenuo Trampa, ali je pozvao dvije najveće kanadske stranke, liberale i konzervativce, da se ujedine pred prijetnjama suverenitetu zemlje.

- Moramo podnijeti svaku potrebnu žrtvu kako bismo očuvali nezavisnost i jedinstvo ove blagoslovljene zemlje - poručio je Harper.

Na ceremoniji je dodao kako se nada da njegov portret neće biti usamljen, već samo jedan u nizu portreta premijera iz obje stranke koji će biti izloženi još desetljećima i stoljećima.

- Ali to će zahtijevati da se, u ovim opasnim vremenima, obje stranke, bez obzira na druge razlike, ujedine protiv vanjskih sila koje prijete našoj nezavisnosti - rekao je.

Prijetnja suverenitetu

Aktuelni premijer Karni je zahvalio Harperu što je osudio one koji prijete kanadskom suverenitetu u trenutku kada je zemlja suočena s napadima i trgovinskim pritiscima bez presedana.

- Pozvao nas je da izgradimo snažniju Kanadu manje ovisnu o SAD. Također je pronašao vrijeme da mi da savjete, što sam jako cijenio - naveo je.

Harper je upozorio i na "domaće politike koje prijete našem jedinstvu". Separatistički pokret u Alberti ovog proljeća bi se mogao domoći dovoljno glasova da pokrene referendum o nezavisnosti od Kanade.

Premijerka Alberte Danielle Smith rekla je da je podrška separatizmu oko 30 posto. Ona vrši pritisak na saveznu vladu i vlasti provincije Britanske Kolumbije na pacifičkoj obali da odobre novi naftovod do Tihog okeana.