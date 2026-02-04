U napadima na Pojas Gaze poginulo devet osoba, uključujući petomjesečnu bebu

U izraelskim napadima na Pojas Gaze poginulo je najmanje devet osoba, među njima troje djece, što je bio odgovor na napad na izraelske vojnike na sjeveru enklave, prenose palestinski mediji.

Izvještaji navode da su tri osobe ubijene, uključujući dvoje djece starosti 16 i 12 godina, u izraelskom artiljerijskom granatiranju u istočnom kvartu Tuffah u gradu Gaza.

Još tri osobe, među kojima i beba stara pet mjeseci, poginule su u izraelskom granatiranju u naselju Zeitoun u gradu Gazi, prema navodima istih izvora. Dodatno, tri osobe su ubijene u napadu na Khan Younis na jugu Pojasa Gaze.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su izvele tenkovsko granatiranje i zračne udare na sjeveru Gaze nakon što su na njihove trupe otvorili vatru naoružani napadači, pri čemu je jedan oficir teško ranjen.

Navodi se da je jedan rezervni oficir IDF-a teško ranjen vatrom koju su otvorili palestinski naoružani operativci u sjevernom dijelu Pojasa Gaze tokom noći.

Prema IDF, vojnici Aleksandroni brigade našli su se pod vatrom više naoružanih napadača tokom operacija na izraelskoj strani tzv. Žute linije koja dijeli enklavu na područja pod kontrolom Izraela i Hamasa. Kao odgovor, vojska navodi da su tenkovi otvorili vatru na napadače te da su izvedeni i zračni udari.