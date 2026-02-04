Američki novinari razgovarali o odnosu Izraela i SAD, spomenuli i BiH: Nikad nisu rekli da im dugujemo, vole Ameriku

Čenk Ujgur (Cenk Uygur), američki politički komentator gostovao je kod Takera Karlsona (Tucker Carlson), a kao glavna tema bio je odnos Izraela i SAD.

Intervencija Amerikanaca

Ujgur je u jednom dijelu podcasta naveo da mu smeta što zvaničnici iz Izraela, kao opravdanje za zahtjevanje pomoći iz SAD, često koriste Holokaust i govore da im "Amerikanci duguju pomoć".

U tom kontekstu, Ujgur je spomenuo i primjer Bosne i Hercegovine kao zemlje gdje su Amerikanci intervenisali.

- Evo primjer Bosanaca. Spasili smo ih od genocida od Srba, je li tako? I ponosan sam na to. I mislim da smo spasili tone i tone života. Možeš reći da se možda nismo trebali miješati, da smo možda trebali biti više izolacionisti, to je dobra debata, ali barem smo tamo učinili nešto očigledno dobro, u redu? Da li su Bosanci, nakon što smo ih spasili od genocida, došli i rekli nam: 'Dugujete nam'? Ne. Rekli su: 'Hvala' - rekao je Ujgur.

Naravno, ovdje vrijedi istaći da stanovnici Bosne i Hercegovine nisu "spašeni" od genocida, jer je on izvršen nad Bošnjacima u području Srebrenice u julu 1995. godine.