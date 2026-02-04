Američki novinari razgovarali o odnosu Izraela i SAD, spomenuli i BiH: Nikad nisu rekli da im dugujemo, vole Ameriku

Nećeš naći nikoga na ovoj planeti ko voli Ameriku više od Bosanaca, kazao je

Ujgur: Niko ne voli Ameriku ko Bosanci.

Dž. R.

4.2.2026

Čenk Ujgur (Cenk Uygur), američki politički komentator gostovao je kod Takera Karlsona (Tucker Carlson), a kao glavna tema bio je odnos Izraela i SAD.

Intervencija Amerikanaca

Ujgur je u jednom dijelu podcasta naveo da mu smeta što zvaničnici iz Izraela, kao opravdanje za zahtjevanje pomoći iz SAD, često koriste Holokaust i govore da im "Amerikanci duguju pomoć".

U tom kontekstu, Ujgur je spomenuo i primjer Bosne i Hercegovine kao zemlje gdje su Amerikanci intervenisali.

- Evo primjer Bosanaca. Spasili smo ih od genocida od Srba, je li tako? I ponosan sam na to. I mislim da smo spasili tone i tone života. Možeš reći da se možda nismo trebali miješati, da smo možda trebali biti više izolacionisti, to je dobra debata, ali barem smo tamo učinili nešto očigledno dobro, u redu? Da li su Bosanci, nakon što smo ih spasili od genocida, došli i rekli nam: 'Dugujete nam'? Ne. Rekli su: 'Hvala' - rekao je Ujgur.

Naravno, ovdje vrijedi istaći da stanovnici Bosne i Hercegovine nisu "spašeni" od genocida, jer je on izvršen nad Bošnjacima u području Srebrenice u julu 1995. godine.

Teza zahvalnosti

Ujgur je još spomenuo da građani BiH izrazito vole i cijene SAD.

- I, usput, nećeš naći nikoga na ovoj planeti ko voli Ameriku više od Bosanaca, u redu? Oni vole Ameriku, cijene Ameriku - dodao je.

U kontekstu ovog primjera, Ujgur je spomenuo i Poljsku.

- Poljska je izgubila pet miliona ljudi u Holokaustu, 1,8 miliona nejevreja i tri miliona Jevreja. Dakle, nakon Holokausta Poljska je mogla reći: 'Dugujete nam'. Ne. Mi smo spasili Poljsku. Rusija je spasila Poljsku - rekao je.

Karlson je, inače, u nekim ranijim istupima zamjerao NATO intervenciju u bivšoj Jugoslaviji 1999. godine te branio tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, ali se složio s Ujgurovom tezom o zahvalnosti BiH i Poljske.

