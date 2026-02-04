Tramp se ponovo obrušio na novinarku: "Tako si loša, zbog tebe CNN nema rejting"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ponovo se obrušio na jednu od novinarku, a ovaj put je uvrede dobila Kejtlen Kolins (Kaitlan Collins), dopisnica CNN-a.

Naime, Trampu je zasmetalo pitanje u kojem se Kolins osvrnula na žrtve seksualnih napada Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), a umjesto odgovora, Tramp je odlučio da uđe u svađu s novinarkom.

- Tako si loša. Znaš, ti si najgora novinarka. Nije ni čudo. CNN nema rejting zbog ljudi poput tebe - rekao je Tramp.

Međutim, nije se zaustavio na tome.

- Znate, ona je mlada žena. Mislim da te nikad nisam vidio da se smješiš. Poznajem te već 10 godina i mislim da nikada nisam vidio osmijeh na tvom licu. Znate zbog čega? Jer ne govorite istinu - poručio je Tramp.

Ubrzo nakon razmjene mišljenja u Ovalnom kabinetu, CNN je izdao saopćenje u kojem je Kolins nazvao izuzetnom novinarkom koja izvještava s pravom dubinom i upornošću.

Kolins, glavna dopisnica CNN-a iz Bijele kuće, poznata je Trampu, s obzirom na to da je o njemu opširno izvještavala od 2016. godine. U decembru ju je Tramp napao u objavi na Truth Socialu, napisavši: "Kejtlen Kolins iz CNN-a za lažne vijesti, uvijek glupa i gadna".