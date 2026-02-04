Saudijski princ Salman razgovarao s Putinom o energetskoj sigurnosti

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u utorak je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javila je službena Saudijska novinska agencija (SPA).

- Tokom razgovora razmotrili su bilateralne odnose između Kraljevine Saudijske Arabije i Ruske Federacije te razgovarali o postojećim podljima saradnje između dvije zemlje i načinima njihove podrške i razvoja - javila je SPA.

Također su razmijenili mišljenja o regionalnim i međunarodnim dešavanjima te se bavili pitanjima od obostranog interesa, javila je agencija.

Kremlj je saopćio da su se čelnici usaglasili produbiti saradnju u političkoj, ekonomskoj, trgovinskoj i humanitarnoj sferi.

Dodaje da su razgovarali o napretku u zajedničkom radu unutar okvira OPEC+ i naporima za održavanje stabilnosti na globalnim energetskim tržištima, prenosi TV mreža al-Arabiya.