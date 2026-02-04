Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GLOBALNA STABILNOST

Saudijski princ Salman razgovarao s Putinom o energetskoj sigurnosti

Kremlj je saopćio da su se čelnici usaglasili produbiti saradnju u političkoj, ekonomskoj, trgovinskoj i humanitarnoj sferi

Saudijski princ Salman razgovarao s Putinom o energetskoj sigurnosti. FENA

FENA

4.2.2026

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u utorak je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javila je službena Saudijska novinska agencija (SPA).

- Tokom razgovora razmotrili su bilateralne odnose između Kraljevine Saudijske Arabije i Ruske Federacije te razgovarali o postojećim podljima saradnje između dvije zemlje i načinima njihove podrške i razvoja - javila je SPA.

Također su razmijenili mišljenja o regionalnim i međunarodnim dešavanjima te se bavili pitanjima od obostranog interesa, javila je agencija.

Kremlj je saopćio da su se čelnici usaglasili produbiti saradnju u političkoj, ekonomskoj, trgovinskoj i humanitarnoj sferi.

Dodaje da su razgovarali o napretku u zajedničkom radu unutar okvira OPEC+ i naporima za održavanje stabilnosti na globalnim energetskim tržištima, prenosi TV mreža al-Arabiya.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# PRINC SALMAN
# PUTIN
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.