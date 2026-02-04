Pakistanske snage sigurnosti ubile 200 separatističkih pobunjenika

Pakistanske snage sigurnosti ubile su skoro 200 separatističkih pobunjenika u jugozapadnoj pokrajini Baludžistan otkako su pokrenule val napada tokom vikenda, saopćio je u srijedu sigurnosni zvaničnik, čime je ukupan broj poginulih premašio 250.

Borbe između vladinih snaga i militanata nastavile su se nakon koordiniranih napada, a sporadični sukobi i dalje se odvijaju u nekim okruzima nakon što su naoružani ljudi upali u banke, zatvore, policijske stanice i vojne objekte.

Pakistan se decenijama bori protiv pobune baludžkih separatista, s čestim oružanim napadima na sigurnosne snage, strane državljane i Pakistance koji nisu lokalni mještani u pokrajini bogatoj mineralima koja graniči s Afganistanom i Iranom.

Visoki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je u srijedu za AFP da je "197 terorista ubijeno u aktuelnim protuterorističkim operacijama".

Dodao je da je najmanje 36 civila i 22 pripadnika snaga sigurnosti ubijeno tokom koordiniranih napada u nemirnom Baludžistanu.

Glavni ministar Balučistana, Sarfraz Bugti, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare u glavnom gradu pokrajine Quetti da su svi napadnuti okruzi očišćeni od separatista.

- Progonimo ih, nećemo ih tako lako pustiti - rekao je.

Balučka oslobodilačka vojska (BLA), najaktivnija militantna separatistička grupa u pokrajini, preuzela je odgovornost za napade u objavi poslanoj AFP-u.

Grupa, koju su Sjedinjene Države označile terorističkom organizacijom, objavila je da je ciljala vojne instalacije, kao i policijske i civilne administrativne zvaničnike u napadima vatrenim oružjem i u samoubilačkim bombaškim napadima.

BLA je posljednjih godina pojačala napade na Pakistance iz drugih pokrajina koji rade u regiji, kao i na strane energetske tvrtke.

Prošle godine separatisti su napali voz sa 450 putnika, što je izazvalo smrtonosnu dvodnevnu opsadu.

Ujedinjene nacije u utorak su nedavne napade nazvale „gnusnim i kukavičkim“.

Portparol Vijeća sigurnosti kazao je da su članice izrazile najdublje saučešće porodicama.

Sahrana nekih od žrtava biće u srijedu poslijepodne.