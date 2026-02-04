Pakistanske snage sigurnosti ubile 200 separatističkih pobunjenika

Pakistanske snage sigurnosti ubile su skoro 200 separatističkih pobunjenika u jugozapadnoj pokrajini Baludžistan otkako su pokrenule val napada tokom vikenda, saopćio je u srijedu sigurnosni zvaničnik, čime je ukupan broj poginulih premašio 250.
Borbe između vladinih snaga i militanata nastavile su se nakon koordiniranih napada, a sporadični sukobi i dalje se odvijaju u nekim okruzima nakon što su naoružani ljudi upali u banke, zatvore, policijske stanice i vojne objekte.
Pakistan se decenijama bori protiv pobune baludžkih separatista, s čestim oružanim napadima na sigurnosne snage, strane državljane i Pakistance koji nisu lokalni mještani u pokrajini bogatoj mineralima koja graniči s Afganistanom i Iranom.
Visoki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je u srijedu za AFP da je "197 terorista ubijeno u aktuelnim protuterorističkim operacijama".
Dodao je da je najmanje 36 civila i 22 pripadnika snaga sigurnosti ubijeno tokom koordiniranih napada u nemirnom Baludžistanu.
Glavni ministar Balučistana, Sarfraz Bugti, rekao je u nedjelju na konferenciji za novinare u glavnom gradu pokrajine Quetti da su svi napadnuti okruzi očišćeni od separatista.
- Progonimo ih, nećemo ih tako lako pustiti - rekao je.
Balučka oslobodilačka vojska (BLA), najaktivnija militantna separatistička grupa u pokrajini, preuzela je odgovornost za napade u objavi poslanoj AFP-u.
Grupa, koju su Sjedinjene Države označile terorističkom organizacijom, objavila je da je ciljala vojne instalacije, kao i policijske i civilne administrativne zvaničnike u napadima vatrenim oružjem i u samoubilačkim bombaškim napadima.
BLA je posljednjih godina pojačala napade na Pakistance iz drugih pokrajina koji rade u regiji, kao i na strane energetske tvrtke.
Prošle godine separatisti su napali voz sa 450 putnika, što je izazvalo smrtonosnu dvodnevnu opsadu.
Ujedinjene nacije u utorak su nedavne napade nazvale „gnusnim i kukavičkim“.
Portparol Vijeća sigurnosti kazao je da su članice izrazile najdublje saučešće porodicama.
Sahrana nekih od žrtava biće u srijedu poslijepodne.