Protiv bivšeg britanskog ministra pokrenuta istraga: Sumnja se da je odavao osjetljive informacije Epstinu

Protiv bivšeg ambasadora u SAD Petera Mandelsona, londonska policija pokrenula je krivičnu istragu zbog sumnji da je 2009. kao ministar prosljeđivao osjetljive informacije osuđenom pedofilu Epstinu.

Krivična istraga pokrenuta je nakon što je bivši laburistički ministar i ambasador SAD optužen da je pedofilu Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein) prosljeđivao tržišno osjetljive vladine informacije dok je bio ministar za biznis u vladi tadašnjeg premijera Gordona Brauna (Brown) 2009. godine.

E-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravde navodno pokazuju da je lord Mandelson prosljeđivao informacije Epstinu u periodu kada je obavljao funkciju ministra.

Lord Mandelson nije odgovorio na zahtjeve za komentar, ali BBC navodi da je njegov stav da nije postupao na bilo koji krivičan način i da nije bio motivisan finansijskom dobiti.

Portparol vlade izjavio je: "Vlada je spremna pružiti svu podršku i pomoć koja je policiji potrebna."

Lord Mandelson, koji je prošle godine smijenjen s pozicije ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u SAD, obavijestio je vlasti da namjerava podnijeti ostavku na članstvo u Domu lordova u srijedu.

U ponedjeljak su Škotska nacionalna partija i Reform UK saopćili da su prijavili lorda Mandelsona londonskoj policiji, a u utorak je britanska vlada objavila da je policiji proslijedila materijale nakon što je ocijenila e-mailove za koje se čini da ih je lord Mandelson slao Epstinu dok je bio ministar za biznis.

Portparol kabineta premijera rekao je da je "početni pregled" dokumenata pokazao da oni sadrže "vjerovatno tržišno osjetljive informacije u vezi s finansijskim kolapsom iz 2008.".

Bivši premijer Braun, koji je na funkciji bio između 2007. i 2010. godine, izjavio je da je pisao komesaru Metropolitanske policije Siru Marku Rowleyju s "relevantnim" informacijama o navodnoj Mandelsonovoj korespondenciji s Epstinom.

Braun je naveo da je policiji dostavio pismo koje je u septembru uputio sekretaru tražeći da se "istraži istinitost informacija sadržanih u Epstinovim dokumentima u vezi s prodajom imovine proizašle iz bankarskog kolapsa i komunikacijama o njima između lorda Mandelsona i Epstina".