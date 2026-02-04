Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSLJEDICE I NA BALKANU

Univerzitet Crne Gore razmatra oduzimanje počasnog doktorata Miroslavu Lajčaku zbog povezanosti sa aferom Epstin

Univerzitet Crne Gore odlikovao je Lajčaka zbog, kako su tada objavili, promovisanja vrijednosti demokratskih procesa i multikulturne tolerancije

Miroslav Lajčak. Anadolija

M. P.

4.2.2026

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak našao se među osobama koje se dovode u vezu s aferom oko osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina), zbog čega bi mogao ostati bez počasnog zvanja koje mu je dodijelio Univerzitet Crne Gore.

Kako je saopšteno za Radioteleviziju Crne Gore, Univerzitet CG najavio je da će razmotriti izmjene postojećih pravila koja se odnose ne samo na dodjelu, već i na eventualno oduzimanje počasnih titula u izuzetnim slučajevima.

Razlog za ovakvu odluku je, kako se čini, činjenica da je 2019. godine rektor ovog univerziteta Danilo Nikolić dodijelio Miroslavu Lajčaku počasni doktorat. Lajčak je tada bio ministar vanjskih poslova Slovačke.

Univerzitet Crne Gore odlikovao je Lajčaka zbog, kako su tada objavili, promovisanja vrijednosti demokratskih procesa i multikulturne tolerancije te izuzetnog doprinosa na polju razvoja međunarodnih odnosa, prava i diplomatije, jačanja crnogorsko-slovačkih odnosa i povezivanja univerzitetskih institucija.

Inače, u Epstinovim spisima se Lajčak opširno spominje, a prema dokumentima se može zaključiti da su imali izuzetan odnos.

Lajčak je u više navrata negirao povezanost s njegovim krivičnim djelima te da nije posjećivao otok gdje je Epstein, zajedno sa svojom glavnom saradnicom, podvodio i seksualno zlostavljao veliki broj djevojaka, od kojih je značajan broj bio i maloljetan.

Ipak, odlučio je da podnese ostavku na poziciju savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica, koju je on prihvatio, iako je naveo da ne vjeruje da je Lajčak bio impliciran u ovim krivičnim djelima.

Podsjetimo, Lajčak je od 2007. do 2009. godine bio visoki predstavnik u BiH, a od 2020. do 2025. godine i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova.

# MIROSLAV LAJČAK
# JEFFREY EPSTEIN
# UNIVERZITET CRNE GORE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.