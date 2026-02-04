Univerzitet Crne Gore razmatra oduzimanje počasnog doktorata Miroslavu Lajčaku zbog povezanosti sa aferom Epstin

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak našao se među osobama koje se dovode u vezu s aferom oko osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina), zbog čega bi mogao ostati bez počasnog zvanja koje mu je dodijelio Univerzitet Crne Gore.

Kako je saopšteno za Radioteleviziju Crne Gore, Univerzitet CG najavio je da će razmotriti izmjene postojećih pravila koja se odnose ne samo na dodjelu, već i na eventualno oduzimanje počasnih titula u izuzetnim slučajevima.

Razlog za ovakvu odluku je, kako se čini, činjenica da je 2019. godine rektor ovog univerziteta Danilo Nikolić dodijelio Miroslavu Lajčaku počasni doktorat. Lajčak je tada bio ministar vanjskih poslova Slovačke.

Univerzitet Crne Gore odlikovao je Lajčaka zbog, kako su tada objavili, promovisanja vrijednosti demokratskih procesa i multikulturne tolerancije te izuzetnog doprinosa na polju razvoja međunarodnih odnosa, prava i diplomatije, jačanja crnogorsko-slovačkih odnosa i povezivanja univerzitetskih institucija.