PORTPAROLKA RUSKOG MVP

Zaharova se oglasila o Epstinu: "Zapadne elite su odgajane u ovim septičkim jamama"

Ljudi iz ove septičke jame regrutovani su za odgovarajuće pozicije u ovoj izrazito zapadnoj zajednici, izjavila je

Marija Zaharova. Platforma X

M. Až.

4.2.2026

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova komentarisala je objavljivanje dokumenata o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), podsjećajući u tom kontekstu na jednu od izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Govoreći o cijelom slučaju, Zaharova je kazala da dokumenti sadrže brojna imena poznatih zvaničnika vlada, biznismena, diplomata i naučnika.

- Ljudi iz ove septičke jame regrutovani su za odgovarajuće pozicije u ovoj izrazito zapadnoj zajednici. Dakle, proces je bio obrnut. Mi gledamo odozgo, kao da su se spustili u ovu septičku jamu, ali se ispostavilo da su uradili suprotno - rekla je Zaharova.

Nakon toga, poručila je da svi trebaju pogledati dio Putinovog intervjua.

- Onaj dio u kojem kaže da svjedočimo, hvala Bogu, kraju vampirskog bala. O tome govorimo – da su zapadne elite formirane uglavnom na osnovu činjenice da su odgajane u ovim septičkim jamama, ovim močvarama, ovim uglovima punim pacova - istakla je glasnogovornica ruskog ministarstva.

Na kraju je dodala da je Zapad godinama birao najgore među najgorima.

- Mi, koji sada vraćamo primat tradicionalnim vrijednostima, vjerujemo da je, iz perspektive savremenog shvatanja dobra i zla, regrutovanje ili odabir najboljih od najboljih prirodno. Dugi niz godina birali su najgore od najgorih - naglasila je Zaharova.

Zaharova se, govoreći o Putinovom intervjuu, osvrnula i na njegove izjave iz 2024. godine.

- Zapadne elite su navikle da pune svoje stomake ljudskim mesom, a džepove novcem. Međutim, moraju shvatiti da se bal vampira završava - poručio je tada Putin.

