Vlasti Dubajija najavile otvaranje "Zlatnog distrikta", dijelovi jedne od ulica bit će popločani zlatom

Vlasti Dubaija najavile su kako će otvoriti poseban distrikt posvećen industriji nakita te da će zbog toga dobiti naziv "Zlatni distrikt".

Zlatni distrikt bit će namjenski izgrađeno područje za industriju nakita emirata, osmišljeno da privuče turiste i kupce. Unutar njega, otkrila je građevinska kompanija Ithra Dubai, nalazit će se ulica koja će u jednom dijelu biti popločana zlatom.

Daljnji detalji tek trebaju biti objavljeni, a više informacija bit će otkrivano u fazama, saopćila je medijska kancelarija Dubaija.

- Zlato je duboko utkano u kulturno i komercijalno tkivo Dubaija, simbolizirajući naše naslijeđe, prosperitet i trajni duh poduzetništva - rekao je Ahmed Al Kaja (Al Khaja), izvršni direktor Dubai Festivals and Retail Establishment pri Ministarstvu ekonomije i turizma Dubaija.

Prema do sada poznatim informacijama u ovom distriktu bit će smješteno više od 1.000 prodavnica zlata, nakita, parfimetrije i kozmetike, kao i šest novih hotela.



