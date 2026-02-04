Dalaj Lama se spominje više od 150 puta u Epstinovim dosijeima

Dalaj Lama se spominje više od 150 puta u najnovijoj tranši dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, javlja Anadolu.

Površna pretraga Epstinovih dosijea na web stranici Ministarstva pravde SAD-a pokazuje 157 referenci na tibetanskog budističkog vođu.

U e-poruci od 21. oktobra 2012. godine, Epstin putem e-pošte obavještava kontakta da će prisustvovati događaju na neimenovanom ostrvu, kojem će prisustvovati i Dalaj Lama.

- Da. Prvi korak bi bio susret s Tenzinom. Njegovim studentom koji vodi centar Dalaj Lama i sada je direktorski stipendista u Laboratoriju i pokrenut će 'etičku inicijativu' u Media Labu. Radimo na nekim zanimljivim stvarima poput sastanka o kognitivnim mašinama i čovjeku. Mislim da će vam se vjerovatno svidjeti. Može nam dovesti Dalaj Lamu - stoji u drugom e-mailu poslanom Epsteinu 10. maja 2015. godine.

U još jednom sljedećeg dana, Epstin piše: "Radim na večeri s Dalaj Lamom."

Ured Dalaj Lame nije javno komentarisao reference u novoobjavljenim dokumentima.

Susret na Manhattanu

Američki novinar i konsultant Majkl Volf, koji je bio savjetnik Epstina, prisjetio se u podcastu s voditeljicom Džoanom Kols za "Daily Beast" prošlog jula da je upoznao Dalaj Lamu u Epstinovoj rezidenciji na Manhattanu.

- Jeste li se zaista upoznali s Dalaj Lamom i Epstinom? - upitala je Coles.

- Da, zaista - odgovorio je Volf, dodajući da se Epstin u toj kući sastao s mnogim poznatim ličnostima.

Rođen kao Tenzin Gyatso, 90-godišnji Dalaj Lama, u nedjelju je proglašen dobitnikom Grammyja za svoju audio knjigu "Meditacije: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj Lame".

Budistički vođa je u prošlosti bio povezivan s kontroverzama, uključujući incident iz 2023. godine u kojem je snimljen kako traži od jednog od svojih mladih učenika da mu "sisa jezik", što je izazvalo široku reakciju javnosti.

Kina je preuzela kontrolu nad Tibetom 1951. godine, opisujući taj potez kao "mirno oslobođenje". Nakon neuspjelog ustanka protiv kineske vlasti 1959. godine, Dalaj Lama je pobjegao u Dharamsalu na sjeveru Indije, gdje je kasnije osnovao tibetanski parlament i vladu u egzilu.

Peking ne priznaje ovu administraciju, tvrdeći da je Tibet dio Kine od 13. stoljeća. Međutim, Dalaj Lama tvrdi da je Tibet bio nezavisna država u vrijeme kada je Kineska narodnooslobodilačka armija ušla u regiju.

Novi materijali

Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo više od tri miliona stranica, 2.000 videozapisa i 180.000 slika povezanih s Epstinom u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosijea.

Materijali uključuju fotografije, transkripte velike porote i istražne zapise, iako su mnoge stranice i dalje u velikoj mjeri redigovane.

Epstin je pronađen mrtav u zatvoru u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja koje su uključivale maloljetne djevojčice.