Razgovori između Irana i SAD-a 6. februara u Omanu

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana trebali bi biti održani održati kasnije ove sedmice u Omanu, izvijestili su danas iranski mediji, iako vlasti u Washingtonu i Teheranu još nisu zvanično potvrdile lokaciju.

Iranska novinska agencija Tasnim navela je da bi "indirektni pregovori" trebali biti održani u petak, 6. februara, u glavnom gradu Omana, Muskatu, s fokusom na iranski nuklearni program i ukidanje sankcija.

Očekuje se da u razgovorima učestvuju iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i specijalni izaslanik SAD-a Steve Witkoff.

Tasnim je ranije, po navodima glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Esmaila Baghaeija, objavio da su i Turska i Oman, kao i još nekoliko zemalja u regiji, iskazali spremnost da budu domaćini sastanka.

Istanbul se u američkim medijima isprva spominjao kao vjerovatna lokacija pregovora.

Ministarstvo je saopćilo da je Araghchi jučer razgovarao sa svojim kolegama iz Turske, Omana, Katara i Kuvajta. Kako se navodi, zahvalio je turskom ministru vanjskih poslova Hakanu Fidanu na naporima na smanjenju tenzija te na podršci miru i sigurnosti u regiji.

Potraga za mjestom održavanja pregovora dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog mogućeg američkog vojnog napada na Iran.

Nakon vala protesta u Iranu, koje su ranije ove godine sigurnosne snage brutalno ugušile, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je intervencijom, poručivši demonstrantima da je pomoć na putu.

Američka vojska je u međuvremenu proširila svoje vojne kapacitete u regiji, a nosač aviona USS Abraham Lincoln i drugi brodovi stigli su na Bliski istok.

Razgovori će se, kako se očekuje, baviti i iranskim kontroverznim nuklearnim programom, nakon što su SAD prošle godine bombardovale ključne nuklearne objekte širom zemlje, prenosi DPA.