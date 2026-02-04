Propali pregovori SAD-a i Irana: Vojni udari sve izgledniji

Sjedinjene Američke Države odbile su zahtjeve Irana za promjenom mjesta i formata pregovora koji su se trebali održati u petak, što bi moglo ugroziti diplomatsko rješenje i potaknuti američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) na vojnu opciju.

Tu su informaciju danas potvrdila dva američka dužnosnika, piše Axios.

Spor oko formata pregovora

Prema prvotnom dogovoru, SAD i Iran trebali su se sastati u petak u Istanbulu, uz sudjelovanje drugih zemalja Bliskog istoka u ulozi promatrača. Međutim, iranska je strana u utorak zatražila da se pregovori premjeste u Oman i održe isključivo bilateralno.

Time su željeli osigurati da se razgovori usredotoče samo na nuklearna pitanja, a ne i na druge teme poput raketnog programa, što je prioritet za SAD i zemlje u regiji.

Američki dužnosnici razmotrili su iranski zahtjev, ali su ga danas odlučili odbiti. "Rekli smo im - ili ovako ili nikako.

Odgovorili su: "Dobro, onda nikako", izjavio je visoki američki dužnosnik.

Otvorena vrata pod starim uslovima

Isti je dužnosnik dodao da je SAD spreman sastati se s iranskim predstavnicima ovog ili sljedećeg tjedna, ali samo ako se vrate na prvotno dogovoreni format.

- Želimo brzo postići pravi dogovor, inače će se razmotriti i druge opcije - upozorio je, aludirajući na opetovane Trampove prijetnje vojnom akcijom. Iranska misija pri UN-u nije odmah odgovorila na upit za komentar.

Promjena planova američkih izaslanika

U međuvremenu, izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) te Trampov zet i savjetnik Džered Kušner (Jared Kushner) u četvrtak bi trebali otputovati u Katar na razgovore o Iranu s tamošnjim premijerom.