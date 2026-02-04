Osuđen muškarac koji je pokušao ubiti Trampa: Evo koliko će ostati iza rešetaka

Rajan Rut je na saveznom sudu u Fort Pierceu osuđen na doživotni zatvor zbog pokušaja atentata na predsjednika SAD-a Donalda Trampa na golf terenu na Floridi 2024. godine.

Presudu je izrekla sutkinja američkog Okružnog suda Ajlin Kenon, u istoj sudnici u Fort Pierceu u kojoj je u septembru nastao haos kada je Rut pokušao da se ubode nakon što su ga porotnici proglasili krivim po svim tačkama optužnice.

Tužilaštvo je tražilo kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, navodeći da Rut ne pokazuje kajanje i da se nikada nije izvinio. Odbrana, koju je za fazu izricanja kazne preuzeo novi advokat, zatražila je 27 godina zatvora, uz napomenu da Routh uskoro puni 60 godina.

Osim doživotne kazne, Rut je dobio i dodatnu, uzastopnu kaznu od sedam godina zatvora za jedno od krivičnih djela vezanih za nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Izricanje presude prvobitno je bilo zakazano za decembar, ali je Kenon pristala da pomjeri termin nakon što je Rut odlučio da tokom izricanja kazne ipak ima advokata, umjesto da se, kao tokom većeg dijela suđenja, brani sam.

U svom podnesku za izricanje kazne, tužioci su naveli da Rut još nije preuzeo odgovornost za svoja djela i da bi, u skladu s federalnim smjernicama za kažnjavanje, ostatak života trebao provesti u zatvoru. Proglašen je krivim za pokušaj atentata na glavnog kandidata za predsjednika, za upotrebu vatrenog oružja u vezi s izvršenjem krivičnog djela, napad na saveznog službenika, posjedovanje oružja kao povratnik te upotrebu pištolja s uklonjenim serijskim brojem.

Pokušaj atentata

Prema navodima tužilaštva, Rut je sedmicama planirao ubistvo Donalda Trampa, prije nego što je 15. septembra 2024. godine u Trampovom klubu u West Palm Beachu kroz žbunje nanišanio puškom dok je republikanski predsjednički kandidat igrao golf.

Na suđenju je agent Tajne službe koji je bio zadužen za zaštitu Trampa na golf terenu posvjedočio da je uočio Ruta prije nego što se Tramp pojavio u njegovom dometu. Rut je u jednom trenutku uperio pušku prema agentu, koji je otvorio vatru, što je natjeralo Ruta da ispusti oružje i pobjegne bez ispaljenog metka.

U podnesku u kojem je zatražio da mu se dodijeli advokat, Routh je ponudio da svoj život razmijeni u razmjeni zatvorenika za ljude koji su, kako je naveo, nepravedno zatočeni u drugim državama, te je dodao da i dalje stoji njegova ponuda Trampu da "iskali svoje frustracije na mom licu".

- Samo još četvrt inča unazad i svi ne bismo morali da se nosimo sa svim ovim neredom unaprijed, ali ja uvijek u svemu podbacim (tipično za mene) - napisao je Rut u jednom od svojih obraćanja sudu.

U odluci kojom mu je odobrila novog advokata, sutkinja Kenon je osudila ono što je nazvala "nepoštivom farsom" sadržanom u Rutovom podnesku, navodeći da takvo ponašanje ismijava sudski postupak. Ipak, sutkinja, koju je 2020. godine na funkciju nominirao Tramp, naglasila je da želi da prevagne u korist prava optuženog na pravnu pomoć.

Sam se branio

Kenon je prethodnog ljeta odobrila Rutu zahtjev da se sam brani na suđenju. Vrhovni sud SAD ranije je zauzeo stav da optuženi u krivičnim postupcima ima pravo da se sam zastupa, ukoliko uvjeri sudiju da je sposoban da se odreknе prava na odbranu od strane advokata.

Tokom suđenja bivši federalni branioci koji su ranije zastupali Ruta bili su imenovani kao rezervna odbrana i prisustvovali su postupku.

Rut iza sebe ima više ranijih osuđujućih presuda za krivična djela, uključujući posjedovanje ukradene robe, kao i da je ostavio veliki trag na internetu koji svjedoči o njegovom preziru prema Trampu. U samostalno objavljenoj knjizi pozivao je Iran da izvrši atentat na Trampa, a u jednom trenutku je napisao da, kao birač koji je glasao za Trampa, mora preuzeti dio odgovornosti za njegovo dovođenje na vlast.